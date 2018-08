Mistři světa se na podium nedostali, přitom byli suveréni

Francouzi se letos stali suverénními vládci planety, v anketě UEFA Men´s Player of the Year (Nejlepší fotbalista Evropy 2017/2018), kterou pořádá Mezinárodní evropská fotbalová unie společně s německým časopisem Kicker a hlasují v ní novináři, zástupci členských států UEFA a trenéři úspěšných týmů, se jejich zástupce na podium nedostal. Podle mě nespravedlivé.

Kde má předvést fotbalista nejvíce ze svého umění, když ne na mistrovství světa, jedinečném svátku nejpopulárnějšího sportu na zeměkouli, který se koná jednou za čtyři roky? Kdo září na světovém šampionátu, je skutečnou hvězdou a má být náležitě oceněn. I v individuálních anketách.

Z toho jsem vycházel, když jsem za české novináře posílal hlas do ankety UEFA. Francouzi dobyli trůn s naprostým přehledem, ani jednomu soupeři nenechali ani náznak naděje, že by mohl proti nim uspět. Až z jejich převahy mrazilo. Tvořili vynikající tým, nebylo jejich chybou, že protivníky válcovali jen s mírným náznakem zarputilosti, bez jediného sebeobětování. Byli lepší, morální kvality - a i těch měli nadbytek - zdůrazňovat nemuseli.

Z jejich vyladěného týmu vystupovaly výrazné osobnosti. Určitě útočník či ofenzivní podhrot Antoine Griezmann, střelec (čtyři góly včetně finále) a tvůrce hry, duše mužstva. A samozřejmě velký objev náctiletý Kylian Mbappé, i on skóroval čtyřikrát včetně finále. Nejsou to hrdinové roku? Přidat by se mohli další - Varane, Kanté, Pavard, ale podle mého oni dva vynikali.

Osobností šampionátu byl jistě i chorvatský záložník Luca Modrič, který dostrkal dalmatinský výběr k historickému stříbru. Udivoval emotivností, vlastenectvím, vložil do boje srdce. Jaký rozdíl proti chladnému francouzskému projevu! Ale mistrovství světových šampionů nedosahoval.

Na jeho účet úspěchů lze vložit jistě i triumf v Lize mistrů s Realem Madrid. Ale stejně jako u jeho bývalého spoluhráče Cristiana Ronalda sráží počin španělského týmu fakt, že k výhře mu mocně dopomohly chyby rozhodčích v madridský prospěch. Od čtvrtfinále až po převzetí trofeje.

Mohamed Salah byl meteorem anglické Premier League, výraznou stopu zanechal také v Lize mistrů, ale na šampionátu v Rusku vinou zranění neukázal nic. Nemohl za to, ale i to je fotbal. Oč působivěji se představil Eden Hazard, jehož výraznou zásluhou dokázali Belgičani vyřadit silný tým Brazílie. A měli smůlu, že los je poslal v semifinále proti Francii, kterou potrápili více než stříbrní Chorvati.

Najít krále fotbalových trávníků a přitom nikoho neodstrčit, neopominout či vysloveně nepoškodit je hodně těžké. Až nemožné. Ale i v tom spočívá krása i úskalí anket, kde neurčuje vítěze statistika, ale subjektivní názory. Je proto třeba stanovit si zásadní kritéria. Podle mého to bylo mistrovství světa 2018 v Rusku.