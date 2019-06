Mladí Rumuni udivují Evropu. Anglii smetli v divokém závěru

Měla to být skupina smrti, obzvláště když ze čtyř celků postupuje s jistotou do semifinále evropského šampionátu hráčů do 21 let jen vítěz. Pro outsidera mistrovství ale zatím žádný problém. Po úvodní kanonádě 4:1 proti Chorvatsku si Rumuni v bláznivém utkání poradili i s dalším favoritem Anglií.

Rumuni své soupeře ničí drtivou ofenzivou, kterou řídí z pozice podhrotového hráče syn rumunské legendy Gheorge Hagiho Ianis. Stejně jako on si dvě branky na turnaji připsali i hrotový útočník George Puscas a střídající žolík Florinel Coman.

V utkání proti výběru Albionu to ale dlouho na žádnou přestřelku nevypadalo. Živelný závěr rozpoutala až situace ze 75. minuty, kdy Dasilva podkopl ve vápně Comana a Puscas nařízený pokutový kop s jistotou proměnil.

Úvodní branka spustila gólovou smršť a diváci viděli v závěrečné čtvrthodině šest branek. Anglii se podařilo dvakrát vyrovnat, její odpor ale definitivně zlomil dvěma trefami v závěru Florinel Coman, který přišel na hřiště až v 63. minutě.

"Je to úžasný večer. Pro naše fanoušky na stadionu i pro celou naši zemi," zářil po utkání Hagi, který v 85. minutě vrátil svému týmu vedení brankou na 2:1. "Je to šílené, když oslavy po gólu vystřídá za pár vteřin zase smutek. Byly to emoce, ale hlavně že to skončilo naší výhrou," dodal.

Rumunsko je se šesti body a vynikajícím skóre 8:3 na prvním místě skupiny C. V závěrečném zápase se balkánský celek utká s dalším obrovským favoritem Francií, a ani po případné porážce by mu neměl uniknout postup alespoň z pozice nejlepšího týmu z druhých míst. Anglie na turnaji naopak končí.