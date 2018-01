Moravská komora se ptá FIFA a UEFA, v čem porušuje stanovy

Nejvyšším představitelům FIFA a UEFA odešel oficiální dopis, v němž se moravská komora FAČR ptá, v čem porušuje stanovy. "Nechci, aby k nám poslali normalizační komisi," připomíná místopředseda za Moravu Zdeněk Zlámal vystoupení ukrajinského delegáta Hrihoryje Surkise, který na prosincové valné hromadě FAČR vyhrožoval, že bude český fotbal dán do klatby.

UEFA - lépe řečeno Surkis, který na valnou hromadu FAČR přijel místo původně nominovaného švédského funkcionáře Karl-Erika Nilssona - pohrozila českému fotbalu, že bude mít velké problémy, pakliže si neopraví stanovy, aby byly v souladu s mezinárodními. Nejvíce Surkisovi vadil dvoukomorový systém, který několikrát zablokoval zvolení předsedy spolku.

"Chci vědět, v čem je konkrétně porušujeme, aby na nás Surkis nevyslal normalizátory," vysvětluje Zlámal důvod dopisu. "Podle mého zvolení předsedy není jejich porušení, i to je přece demokracie," zdůrazňuje Zlámal slovo, které Surkis patrně nikdy neslyšel.

"I bez něj asociace fungovala, byl tu výkonný výbor, generální sekrerář, kompetence se rozdělily," upozorňuje. "To, že je na FAČR vedena žaloba, přitom UEFA nikterak nevadí," připomíná korupční aféru s ovlivňováním přidělování státních dotací, po níž žalovaný předseda Miroslav Pelta odstoupil.

I FIFA a UEFA hledali déle

V dopise je uváděno, že za 28 let, co stanovy s dvoukomorovým systémem platí, nebyl předseda zvolen jen ve čtyřech případech. "Přitom v roce 2005 dvakrát a v roce 2011, po náhlé demisi Ivana Haška, z procedurálních důvodů k volbě ani nedošlo," upřesňuje Zlámal. "Navíc vždycky se to stalo v době, kdy byla situace složitá, nikdy nešlo o nějaké malichernosti či pocit ukřivdění," dodává.

V roce 2004 cloumal českým fotbalem obrovský korupční skandál, který chtěl ke svým mocenským ambicím využít Vlastimil Košťál, aby všechno ovládl. Loni byl policií nejvyšší muž Miroslav Pelta zadržen několik dní před uzávěrkou kandidatury na funkci předsedy, přičemž v té době neměl jediného soupeře, který by se o ni ucházel.

A odstoupení Ivana Haška byla rovněž zvláštní situace, byť nešlo o korupční skandál. "Když byli zbaveni všech funkcí etickou komisí pro porušení morálky předseda FIFA Joseph Blatter a UEFA Michel Platini, také trvalo delší dobu, než se našel vhodný muž," nachází Zlámal příměr v nejvýznamnějších fotbalových organizacích.

Zároveň připomíná, že se stanovy už tímto problémem zabývaly a v roce 2011 byla nutnost, aby nový předseda získal důvěru v obou komorách z nadpoloviční většiny, snížena na 35 procent. "Kdyby ani takovou podporu nezískal, jaký by měl mandát?" ptá se Zlámal.

Dopis odešel předsedovi FIFA Gianni Infantinovi, předsedovi UEFA Aleksanderovi Čeferinovi, generální sekretářce FIFA Fatmě Samourové, vedoucímu právního oddělení FIFA Marco Villigerovi a na vědomí předsedovi FAČR Martinu Malíkovi.