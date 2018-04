MS lékařů zná účastníky. Obhájci Češi si nepřejí Maďary a Iry

Česko pořádá mistrovství světa ve fotbale. Ne, neučinila FIFA výjimku a nepřenesla šampionát z Ruska do střední Evropy. Je o turnaj týmů lékařů, kde čeští hráči obhajují - dokonce trojnásobně - titul. A už znají i soupeře, kteří je budou chtít z trůnu shodit. "Nebezpečných je asi osm týmů, já za nejméně příjemné protivníky považuju Iry a Maďary," říká člen českého výběru a opora týmu MUDr. Vladimír Teplan.



Mistrovství, které proběhne v Praze ve dnech 30. 6. až 7. 7., se zúčastní dvaadvacet týmů ze všech světadílů. V hlavní kategorii nad 45 let bude startovat 12 až 14 týmů, ovšem novic Kyrgyzstán se zúčastní pouze ve vyšší věkové kategorii.



Český tým jako trojnásobný obhájce bude opět patřit k favoritům, navíc bude mít výhodu - nebo naopak psychickou zátěž - domácího prostředí. Kdo bude jeho největším soupeřem? "Vyhrát šampionát může z mého pohledu a zkušeností asi osm týmů," přemítá levý obránce MUDr. Vladimír Teplan, chirurg z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. "Švédsko, Ukrajina, Maďarsko, Německo, Irsko, silní jsou i Kolumbijci," vypočítává.



Rozlosování do základních skupin teprve proběhne, ale jsou určitě týmy, které by si český reprezentant za protivníky vysloveně nepřál. "Budu jmenovat Iry a Maďary," říká Teplan. "Jsou houževnatí, mají to dobře postavené, po technické i taktické stránce jsou na vysoké úrovni," uvádí důvody.



Držitel tří posledních trofejí navíc s podporou domácí publika v zádech se však nesmí bát nikoho.

Účastníci: Evropa: Česko (pořadatel a obhájce), Velká Británie, Německo, Rusko, Irsko, Maďarsko, Švédsko, Ukrajina, Katalánsko, Rakousko, Litva

Jižní Amerika: Argentina, Brazílie, Kolumbie, Venezuela

Severní Amerika: USA, Kanada, Mexiko

Asie: Jižní Korea, Kazachstán, Uzbekistán

Austrálie a Oceánie: Austrálie