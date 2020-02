Může se jmenovat Newcastle! Podle fotbalového klubu

Dlouholetý fanoušek fotbalistů Newcastlu se konečně dočkal a může se jmenovat jako jeho oblíbený klub. Žádost Rolfa Corneliussona původně úřady zamítly, ale čtyřiapadesátiletý Švéd se proti rozhodnutí odvolal a u soudu v Göteborgu uspěl.

"Nevěřil jsem, že by se to mohlo podařit, ale jestli by se někdo měl jmenovat podle fotbalového klubu, tak jsem to já," řekl nyní už Rolf Newcastle Corneliusson deníku GT. Rodák z ostrova Öckerö fandí Newcastlu od mládí a navštívil přes stovku zápasů anglického celku.