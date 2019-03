Naděje slávistek zhasly, hráčky Bayernu senzaci nepřipustily.

Fotbalistky Slavie Praha ani na třetí pokus nedosáhly na premiérovou účast v semifinále Ligy mistryň. V dnešní odvetě čtvrtfinále prohrály na půdě Bayernu Mnichov vysoko 1:5 a po domácí remíze 1:1 z minulého týdnu přes favorizovaného soupeře nepostoupily. Za vršovický celek stejně jako v prvním duelu skórovala Kateřina Svitková.

Zatímco před týdnem v Edenu slávistky držely krok, v odvetě bylo rozhodnuto už během prvního poločasu. Pražanky 23 minut odolávaly náporu a pak třikrát během 17 minut inkasovaly. Nejprve dvakrát neubránily roh a poté před pauzou dostaly ještě jednu branku. Jedinou šanci hostujícího týmu v úvodní půli měla Svitková, kterou vychytala domácí gólmanka.

O první porážce Pražanek v této sezoně Ligy mistryň už v poločase prakticky nebylo pochyb. Bayern, v jehož dresu po zranění znovu chyběla česká útočnice Lucie Voňková, s přehledem kontroloval vývoj a v 55. minutě se podruhé v zápase trefila Islackerová.

V 77. minutě se čestného úspěchu dočkaly Pražanky. Po střele do tyče doklepla míč do prázdné branky nejlepší česká fotbalistka minulého roku Svitková a navázala na gól z úvodního duelu. Poté se ještě prosadila domácí Roordová a se spoluhráčkami mohla po závěrečném hvizdu slavit první postup žen Bayernu do semifinále Ligy mistryň.

Slávistky postupem do čtvrtfinále vyrovnaly české maximum v soutěži. Vloni svěřenkyně trenéra Pavla Medynského mezi nejlepší osmičkou týmů vypadly s jiným německým celkem Wolfsburgem, v roce 2016 nestačily na Lyon. V minulosti se do čtvrtfinále jednou probojovala i Sparta, tehdy se však ještě osmifinálová fáze hrála ve skupinách.