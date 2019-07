Našel Manchester United náhradu za Pogbu?

Srbský záložník Sergej Milinkovič-Savič je blízko přestupu z Lazia Řím do Manchesteru United. Čtyřiadvacetiletý fotbalista by měl podle listu Gazzetta dello Sport podepsat pětiletou smlouvu. Po jeho příchodu by měl anglický klub uvolnit francouzského mistra světa Paula Pogbu do Realu Madrid.

United jsou údajně připraveni za dvanáctinásobného srbského reprezentanta připraveni spolu s různými bonusy Laziu zaplatit 90 milionů eur (asi 2,3 miliardy korun). Pro Milinkoviče-Saviče je na Old Trafford připravena smlouva na pět let s ročním příjmem šest milionů eur (asi 153 milionů korun).

Milinkovič-Savič působí v Laziu od roku 2015, kdy přišel z Gentu za 18 milionů eur. Za římský celek v Serii A odehrál bezmála 130 zápasů a vstřelil 22 branek. V uplynulém ročníku italské ligy nastoupil k 31 utkáním, zaznamenal pět branek a s Laziem obsadil osmé místo.