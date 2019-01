Nejen Katar? Fotbalový šampionát se možná rozšíří

Mezinárodní fotbalová federace FIFA podle svého prezidenta Gianniho Infantina v těchto dnech analyzuje možnost rozšíření počtu účastníků mistrovství světa v Kataru v roce 2022 z 32 týmů na 48. FIFA proto zároveň zvažuje, že by některé zápasy šampionátu hostily i okolní země Perského zálivu.

FIFA vloni schválila zvýšení počtu účastníků mistrovství světa od roku 2026, Infantino se však už několikrát nechal slyšet, že by rozšíření uvítal už o čtyři roky dříve, tedy na příštím šampionátu.

"Pokud si myslíme, že mít 48 týmů na mistrovství světa je dobrá věc, proč se o to nepokusit o čtyři roky dříve? Proto nyní analyzujeme, zda je to možné už na MS 2022. Je zřejmé, že pokud dokážeme zvýšit počet týmů na 48 a udělat svět šťastným, měli bychom to zkusit," řekl dnes Infantino na sportovní konferenci v Dubaji.

"Zvýšením počtu týmů nijak neutrpí kvalita. Jen si představte, kolik důležitých národních týmů nebylo na posledním mistrovství v Rusku - Itálie, Nizozemsko. Myslíme také na Asii, která bude mít dvakrát tolik účastníků. To znamená, že mnoho zemí bude investovat do fotbalu, aby se dostali na mistrovství světa, a to je dobrá věc," dodal vrcholný funkcionář.

Pro Katar by podle Infantina bylo složité, aby rozšířený šampionát uspořádal sám. Takže je ve hře varianta, že by některé zápasy hostily okolní země. Podle šéfa FIFA by to regionu pomohlo i politicky.

"Pokud by se nám podařilo dostat do některých sousedních zemí, které jsou velmi blízko, několik zápasů mistrovství světa, bylo by to velmi přínosné pro region i celý svět," řekl Infantino.

"V tomto regionu panuje napětí a je na tamních politických vůdcích, aby se s tím vyrovnali. Ale možná je snadnější mluvit o společném fotbalovém projektu než o komplikovanějších věcech. Pokud můžeme lidem v této oblasti pomoci, měli bychom to zkusit," dodal.