Nejhorší pořadatel FAČR. Hrozí mu pokuta od vlastního orgánu

Komuniké v bodě 12 ze zasedání disciplinární komise LFA dne 10. května bylo stručné - zahájila disciplinární řízení s Fotbalovou asociací České republiky za porušení povinnosti pořadatele (vhazování předmětů na hrací plochu, pronesení a použití pyrotechniky) ve finálovém utkání MOL Cupu. Jinak řečeno fotbalová asociace nezvládla - opakovaně - vrcholný zápas, který pořádá.



Disciplinární řízení bylo zahájeno i s oběma finalisty, za řádění svých fanoušků hrozí Slavii Praha a FK Jablonec pokuta až do výše pěti milionů korun, jak zní dle sazebníku. Stejně postižený může být ovšem i pořadatel pohárové soutěže, tedy FAČR.



K tomuto případu už ostatně došlo. V roce 2011 mělo ostudný průběh finále tehdy Ondrášovka Cupu v Jihlavě, kde Mladá Boleslav po remíze 1:1 udolala Olomouc na střely ze značky pokutového kopu 4:3. Po utkání fanoušci obou týmů vtrhli na hřiště a strhla se šarvátka.



Disciplinární komise tehdy ještě pod FAČR a za předsednictví Jiřího Goldy navrhla postih 400 tisíc korun s odůvodněním, že stejná suma by byla vymáhána, kdyby byl pořadatelem utkání klub. Jelikož by provinilec platil do své pokladny, což by ani nešlo právně obhájit, šly nakonec peníze na charitu, na rozvoj mládežnického fotbalu.



Soudní dohru mělo i loňské finále v Olomouci, ke Zlín porazil Opavu 1:0. Za použití pyrotechniky a vniknutí nahého příznivce slezského klubu na hřiště dostal pořadatel (FAČR) pokutu 75 tisíc korun. Tu však odvolací komise pro absurditu této platby zrušila.

Pachatelem provinění může být jen člen FAČR a FAČR nemůže být člen sebe sama, znělo logické odůvodnění.



I když letos neponechala asociace nic náhodě a vyslala na finále do Mladé Boleslavi nejlepší lidi, které ve svém středu má - trofej předával rovněž člen výkonného výboru Miroslav Liba, zajistit pořádek nedokázala.



Kluby budou platit. A FAČR? Absurditám nemusí být konec.