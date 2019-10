Nejsou ty záběry zrychlené? Trpišovský obdivuje rychlost soupeře

Trenér slávistických fotbalistů Jindřich Trpišovský se netají dlouholetými sympatiemi k Dortmundu, s nímž se jeho svěřenci ve středu doma utkají v druhém zápase základní skupiny Ligy mistrů. Souboj s Borussií je proto pro něj splněným snem, ale ze sportovního hlediska velkou hrozbou. Věří, že Pražané navážou na výkon a remízu 1:1 z Milána v úvodním duelu skupiny proti Interu.

"Je to splněný sen, ale na druhou stranu bych si přát hrát ze sportovního hlediska s někým jiným. Je to jeden z nejtěžších soupeřů, kteří proti nám mohou stát. Je to obrovsky komplexní vyspělý tým," řekl na tiskové konferenci Trpišovský.

Borussii v minulosti vedl jeho trenérský vzor Jürgen Klopp. "Když jsem byl na Žižkově v druhé lize a měli jsme velké problémy, vždy jsem říkal, že můj sen je udělat ze Žižkova český Dortmund. Bylo to v době, kdy se Dortmund vzpamatoval z těch největších problémů, které měl. Cestou mladých, v uvozovkách bezejmenných hráčů, které obrovsky zhodnotil na trhu," uvedl Trpišovský.

"Po těch šesti letech jsou o několik kroků dál. Dokážou nahrazovat hráče, kteří odejdou, ještě pomalu lepšími. Je vidět, jak je to vyspělý klub, je to mašina, továrna na fotbal," dodal Trpišovský.

Aktuální německý vicemistr podle něj nemá prakticky žádné slabiny, byť v posledních třech soutěžních zápasech jen remizoval. "Dortmund byl ve všech těch zápasech obrovsky dominantní. Brémám nebo Unionu Berlín to sice s nimi výsledkově vyšlo, ale nikdo je nepřehrál, ani Barcelona (0:0). Nepovedené výsledky byly souhrou určitých okolností, inkasovali laciné branky a neproměnili neskutečný počet šancí," podotkl Trpišovský.

"Na hru Dortmundu se strašně hezky dívá. Je to kultivovaný a vyspělý fotbal. Po dlouhé době narážíme na tým, který je skvělý nejen fotbalově, ale i atleticky. Jsou neskutečně rychlostně vybavení. Mám takový pocit, že když přivedou hráče, tak jak nezaběhne stovku pod 11 sekund, tak ho nevezmou. Kluci se ptali videotechnika, jestli ty záběry nejsou zrychlené, bohužel nejsou," doplnil Trpišovský s úsměvem.

Klíčem k případnému úspěchu podle něj bude to, jak zahraje střed pole. "Přibyl nám Petr Ševčík, který je v plném tréninku, máme tedy o variantu navíc. Dumáme nad tím, hra Borussie je atypická, hodně odlišná například od hry Interu. V záloze bude klíč k případnému úspěchu, přes středové hráče jako je Witsel, Dahoud nebo Delaney získává Borussia převahu. Kdo střed hřiště ovládne, bude mít v zápase navrch," přemítal kouč.

Věří, že Slavia zahraje stejně dobře jako v Miláně. "Hodně řešíme obsazení útoku. Budeme se snažit vybrat útočníka, který bude na obranu Borussie platit, když to řeknu troufale. Když nastoupí Mats Hummels, je to vysoká škola fotbalu. Všichni naši hráči musejí zahrát, pokud některý hráč nezahraje, ztrestá vás to. Ale hra útočníka bude strašně důležitá. Budeme se snažit přiblížit tomu, aby nám hráči nahoře zahráli jako v Miláně," dodal Trpišovský.

Zatím neví, zda bude moci nasadit stopery Ondřeje Kúdelu s Davidem Hovorkou, kteří mají zdravotní problémy. "V pondělí ani jeden netrénoval, dnes absolvovali část tréninku, uvidíme před zápasem. Bude to na jejich rozhodnutí," řekl kouč.