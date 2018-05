Největší počin v kariéře, týmu to sedlo, pochvaloval si Slepička

Příbramský fotbalista Miroslav Slepička měl slzy na krajíčku, když rozhodčí Pavel Franěk ukončil zápas druhé ligy v Opavě. Příbram si totiž díky remíze 1:1 zajistila návrat do nejvyšší soutěže, kvůli čemuž se bývalý reprezentační útočník v zimě vracel do týmu, kde s fotbalem začínal.

"Pro mě je to strašně důležité, možná nejdůležitější počin v mé kariéře. Hrozně moc si toho vážím. Měl jsem slzy na krajíčku, když rozhodčí písknul konec," řekl ČTK Slepička, který v kariéře získal titul s Libercem, prošel Spartou, Dinamem Záhřeb, Fürthem či indickým Goa. "Jsem hrozně rád za celou Příbram a lidi, kteří tam do toho dávají peníze a úsilí. Je to opravdu nádherný pocit. Je mi z toho do breku," dodal.

Ještě loni by přitom nečekal, že ještě takové pocity bude na fotbalovém trávníku zažívat. Z vrcholového fotbalu se stáhnul, hrál v Písku a zkoušel jinou sportovní disciplínu, zápasy MMA. Jenže v zimě se mu ozval trenér Josef Csaplár a přivedl ho zpět do týmu, kde začínal.

"Asi jsem už nevěřil, že něco takového zažiju, ale fotbal se nezapomíná. Lidi v Příbrami mi dali sílu do žil a znovu chuť vrátit se do fotbalu a o něco bojovat. Cítil jsem, že si mě váží a já jim to chtěl vrátit," prohlásil Slepička, který ve 12 zápasech stihl nastřílet pět branek a na další nahrál. Zařídil například v poslední minutě výhru nad Českými Budějovicemi či nad Vítkovicemi nebo Varnsdorfem. Dnes pak přihrál na vyrovnávací gól v Opavě, který definitivně potvrdil postup.

"K postupu jsem i nějak přispěl, nějaký gól jsem dal. Ani jsem si nemyslel, že budu tak důležitý," připustil. Sám ale zatím netuší, zda s ním bude klub počítat v šestatřiceti letech i pro první ligu. "Chuť mám určitě, ale otázka je, co na to trenér a majitel. Já si věřím, ale věk nezastavím. Spokojím se i s jinou rolí, ať na hřišti nebo z lavičky do toho budu dávat maximum," dodal.

Kromě gólu přispěl k postupu i svými zkušenostmi, které spolu s Rudolfem Skácelem, Tomášem Zápotočným nebo Peterem Grajciarem předával mladším spoluhráčům. "Je to chemií a zdravou atmosférou v týmu. Zvládali jsme proto i těžké zápasy. Já bych mohl dělat tátu skoro všem hráčům v týmu, někteří jsou o 15 až 20 let mladší. Ale všichni táhneme za jeden provaz a díky tomu se to povedlo," ocenil soudržnost týmu.

"Bylo to hrozně těžké, byl na nás velký tlak, každý zápas jste museli potvrzovat, že chcete postoupit, každý se na vás chtěl vytáhnout. My hráli na jaře osmkrát venku, ale zvládli jsme to jako tým a teď jsme byli odměněni," dodal.

Z týmu pak vystoupily individuality, jako Jan Matoušek, který je s 11 góly čtvrtým nejlepším střelcem soutěže. "Ukázal ohromnou kvalitu a hodně vyletěl, dával góly, táhnul zápasy. Ten to má všechno před sebou. Ale není to o jednotlivcích, ale o celém kolektivu, který šel za postupem jako hladový pes," prohlásil Slepička.

Mrzelo ho jen to, že postup neslavil s týmem doma v Příbrami. "Škoda, že jsme to nemohli oslavit s fanoušky, ale takhle daleko. Na druhou stranu atmosféra tu byla nádherná. Klobouk dolu před Opavou. Fanoušci jsou tu skvělí. Gratuluji Opavě, že také předvedla skvělou práci a postoupila," ocenil.

Ačkoli příbramské čekala čtyřhodinová cesta z Opavy domů, oslavy měly být mírné. "Ještě máme před sebou zápasy, takže nic divokého. Teď jsme v šatně otevřeli šampaňské, trošku se napijeme, ale zítra máme zas trénink. A jak znám trenéra, tak se možná ještě půjdeme vyklusat, až po dlouhé cestě dorazíme domů. Teď si s námi ťuknul, trochu to oslavíme, ale v mezích," dodal Slepička.