Němci "koušou" šok: Dobře jsme hráli naposledy na podzim

Němečtí fotbalisté po senzačním vyřazení už v základní skupině mistrovství světa v Rusku žádné výmluvy nehledali. Obránce Mats Hummels dokonce prohlásil, že obhájci titulu odehráli poslední dobrý zápas loni na podzim.

Německo přijelo do Ruska jako obhájce titulu a jeden z favoritů, ale ve skupině prohrálo 0:1 s Mexikem, se štěstím porazilo 2:1 Švédsko a poté nezvládlo klíčový závěrečný zápas s Koreou a po nečekané porážce 0:2 skončilo v tabulce poslední. A jako třetí obhájce titulu za sebou na šampionátu skončil už ve skupině.

"Byl to pro nás velmi hořký večer a těžko se mi hledají slova," uvedl Hummels. "Věřili jsme až do konce, snažili jsme se střílet, ale nepadlo to tam. Poslední zápas, ve kterém jsme podali dobrý výkon, jsme odehráli loni na podzim," řekl stoper Bayernu Mnichov.

Pro Němce měla být varováním i příprava na šampionát, ve které po suverénním triumfu v kvalifikaci výběr trenéra Joachima Löwa vyhrál jediný zápas a zaznamenal tři remízy a dvě porážky. K pohodě v týmu nepomohla ani aféra kolem záložníků Mesuta Özila a Ilkaye Gündogana kvůli jejich setkání s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem.

"Nemůžeme žít z úspěchů v minulosti. To by bylo smutné a patetické. Navíc i kdybychom postoupili, skončili bychom ve vyřazovací fázi. Prostě jsme si to nezasloužili," uvedl brankář Manuel Neuer, který byl v Rusku jedničkou i přesto, že před šampionátem devět měsíců nehrál kvůli zranění.

"V žádném zápase jsme nepřesvědčili. Nebyli jsme to Německo, ze kterého mají soupeř strach a respekt. Hráli jsme tak špatně, že v play off by si nás každý přál jako soupeře," řekl Neuer s tím, že i po neúspěchu a ve dvaatřiceti letech chce v národním týmu pokračovat.