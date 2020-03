Neymar odmítl, že by nedodržoval nařízenou izolaci

Brazilský fotbalista Neymar odmítl, že by po návratu do vlasti nedodržoval nařízenou izolaci. Osmadvacetiletý hvězdný útočník Paris St. Germain vzbudil rozruch dvěma fotkami na instagramu, na nichž je vidět s několika přáteli na hřišti pro plážový volejbal. Podle hráčova mediálního týmu šlo o osoby, které Neymara doprovázely na cestě z Francie do Brazílie a jsou s ním v karanténě.

Neymar po přerušení francouzské ligy odjel do vlasti a stejně jako všichni lidé, kteří přicestovali ze zahraničí, musel do karantény. "Je úplně izolován a pouze s lidmi, kteří s ním cestovali z Francie. Nepřijímal žádné návštěvy, výjimkou byl jeho syn Davi Lucca," uvedli v tiskové zprávě Neymarovi zástupci.

Mezitím se na sociální síti objevila další fotografie, na které je Neymar vidět sám v růžových šortkách na kurtu pro plážový volejbal. Podle jeho mediálního týmu se kontroverzní útočník, jenž má za sebou několik skandálů, v Brazílii individuálně připravuje pod vedením osobního trenéra