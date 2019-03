Neymar posílal rozhodčí do jistých míst. Přijde trest?

Evropská fotbalová unie (UEFA) se bude zabývat Neymarovými výroky po vyřazení jeho týmu Paris St. Germain z osmifinále Ligy mistrů. Sedmadvacetiletý Brazilec na instagramu ostře zkritizoval sudí poté, co Damir Skomina po konzultaci s videorozhodčím nařídil ve prospěch Manchesteru United penaltu, ze které anglický tým rozhodl o postupu mezi nejlepší osmičku.

"Je to ostuda! Dali k videu čtyři chlápky, kteří vůbec nerozumí fotbalu. To jsem ještě neviděl. Jak to mohla být penalta, když ho to trefilo do zad? Jděte do pr...," napsal Neymar, který kvůli zranění do hry nezasáhl.

Klíčová chvíle zápasu mezi PSG a Manchesterem United se odehrála v 90. minutě. "Rudí ďáblové" vedli 2:1 a k postupu potřebovali vstřelit ještě jeden gól. Diogo Dalot vystřelil z dálky a domácí obránce Presnel Kimpembe zastavil jeho pokus v pokutovém území ve výskoku a zády k míči loktem. United se chystali zahrát rohový kop, ale v tu chvíli zasáhl do hry videorozhodčí a po zhlédnutí průkazných záběrů hlavní sudí přiřkl anglickému týmu penaltu.