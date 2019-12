Noha reaguje jak by měla, popsal svůj stav uzdravující se Dočkal

Rekonvalescence sparťanského fotbalisty Bořka Dočkala po operaci Achillovy šlachy postupuje podle plánu, možná až nad očekávání dobře. Jednatřicetiletý reprezentační kapitán postupně začíná s tréninkem venku a už dělal i některá cvičení s míčem. V průběhu zimní přípravy se chce připojit k týmu. K možné účasti na červnovém Euru se neupíná.

"Zatím to probíhá ke spokojenost nás všech. Už jsem prošel lehkým testováním některých věcí, abychom věděli nějaká čísla, hodnoty, které jsou ukazatelem toho, jak na to jsem, co se týče svalové připravenosti. Je složité být v tomhle případě nějak přehnaně optimistický a vyhlašovat nějaké termíny, kdy naskočím do zápasů, protože těch jednotlivých věcí, které si musím odškrtnout, než budu zpět, je hodně," řekl Dočkal novinářům na představení kalendáře agentury Sport Invest, která ho zastupuje.

"Už se mi jich podařilo odškrtnout dost. Když se to plánovalo, tak jsem teď tam, jak jsme si řekli. Možná to vypadá ještě o trochu pozitivněji, než jsme si mysleli. Teď jsem spokojen s tím, kde jsem. Ale kdybych za měsíc na tom měl být tak jako teď, tak zase tak spokojeni nebudeme. Pořád jsme opatrní, ale na zátěž noha reaguje, jak by měla," dodal.

Na jaro v kondici

Věří, že se v zimní přípravě bude moci připojit k mužstvu. "Nerad bych vypouštěl nějaké termíny, ale cíl je takový, abych v průběhu zimní přípravy byl schopen už něco absolvovat s týmem. Jestli to bude víc nebo míň, to se teprve všechno ukáže," poznamenal Dočkal, který v květnu absolvoval první operaci a v červenci musel na další.

Na případnou účast na Euru, kde český tým nastoupí v základní skupině proti Anglii, Chorvatsku a vítězi play off Ligy národů, se nechce upínat. "Euro je pro mě daleko. Já se teď koukám z týdne na týden, z tréninku na trénink, co jsem schopný dělat, jak jsem schopný trénink zase zvednout. Když se podařilo postoupit, hodně lidí mi připomínalo, že mám hezkou motivaci. Samozřejmě je to velká motivace, ale mám před sebou mnohem bližší jiné věci, které jsou pro mě jako motivace. Moje priorita je, abych byl zdravý pro klub. Cítím vůči němu určitý dluh," uvedl Dočkal.

S tréninkem se přesouvá ven a už stihl i určitá cvičení s míčem. "Už tam takové drobné věci postupně jsou. Mám kolem sebe odborníky, kteří mě v některých věcech brzdí. Jsou tam pořád věci, které se musejí dělat vevnitř, chodím běhat na fakultu, kde mohu běhat s odlehčením. Takovou vzdálenost bych venku neuběhl. Ale už se to postupně přesouvá ven a jsem schopen do nějaké zátěže venku jít," dodal Dočkal.