O vítězi Ligy mistrů by se mohlo rozhodnout po vzoru NBA.

O vítězi fotbalové Ligy mistrů by se mohlo rozhodnout ve formátu Final Four. Podle španělského sportovního listu As je závěrečný turnaj pro čtyři nejlepší týmy jednou z variant řešení, která kvůli pandemii koronaviru zvažuje evropská unie UEFA. Stejným způsobem se semifinálovými zápasy hranými jen na jeden zápas v dějišti finále by mohla vyvrcholit i Evropská liga. V současnosti jsou evropské pohárové soutěže kvůli kritické situaci v Evropě přerušené.

V Lize mistrů by se oba semifinálové duely uskutečnily těsně před finálovým duelem, který je na programu 30. května v Istanbulu. Finále Evropské ligy má hostit 27. května Gdaňsk.

Liga mistrů se zastavila v rozehraném osmifinále, zbývá sehrát čtyři odvety. V Evropské lize se odehrálo jen šest z osmi úvodních osmifinálových zápasů. Zavedení finálového turnaje by znamenalo úsporu času, za současné situace, kdy se Evropa stala epicentrem nákazy, je ale značně nejisté, že se vůbec budou moci uskutečnit odložené osmifinálové zápasy a pak ještě čtvrtfinále.

O osudu klubových soutěží, ale i letního mistrovství Evropy bude UEFA jednat v úterý prostřednictvím videokonference se zástupci všech 55 členských zemí.