Autor: ČTK/AP , ČTK/Paprskář Pavel, ČTK/Petrášek Radek, imago sportfotodienst, Gregorio Borgia, Rui Vieira, imago sportfotodienst/Philippe LECOEUR, EMPICS/Nick Potts, imago sportfotodienst/Insidefoto

Řada evropských klubů shání posily na poslední chvíli do jarní části sezony. V lednu sice běží pouze nejsledovanější soutěže, i tak je ale co sledovat. Zájem je i na českém trhu. Týmy se snaží přivést hráče v boji do druhé poloviny ligových soutěží v boji o mistrovské tituly či účast v Evropě. Kdo ještě změní dres do konce měsíce? Ve fotogalerii je představeno nejlákavější zboží pro zbývajících osm dní.

7398