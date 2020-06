Od fotbalu k bubnům! Bývalý gólman Čech plánuje živé koncerty.

Bývalý fotbalový brankář Petr Čech si zahrál na bicí s britskou hudební skupinou Wills & The Willing. Někdejší reprezentační jednička se podílela na novém albu a s londýnskou country kapelou plánuje i živé koncerty, až se uklidní situace ohledně koronavirové pandemie.

S frontmanem Ianem Willsem ho seznámil kolega z londýnského klubu Chelsea, kde Čech od loňského léta po skončení fotbalové kariéry působí jako poradce sportovního a technického úseku.

"S Ianem jsme se potkali a mluvili o hudbě. Vzešel z toho nápad, že si spolu zahrajeme a uvidíme, co se stane. Nakonec mi Ian nabídl, jestli bych nechtěl na novém albu odehrát pár písniček a absolvovat několik živých vystoupení," řekl Čech pro agenturu Sport Invest, která ho zastupuje.

Osmatřicetiletý plzeňský rodák se za bicími objevil ve videoklipu k písni Iceberg, která je prvním singlem k chystanému albu London Country. Tu Wills & The Willing vydají na konci srpna.

"Kvůli nařízení vlády a sociálnímu distancování nebyla možnost video natočit. Když se změnila pravidla a určité věci byly dovolené, tak se podařilo každému zvlášť videoklip natočit. Jsem rád, že se nám to podařilo dotáhnout do konce," popsal Čech.

Bývalý brankář Chelsea, Arsenalu, Rennes nebo Sparty v minulosti hrál na bicí například v kapele Eddie Stoilow, loni v květnu se slavným bubeníkem Rogerem Taylorem ze skupiny Queen nahrál charitativní píseň That's Football a v listopadu vystoupil v Praze na koncertu slovenského zpěváka Mira Žbirky.

"Prakticky všechno, co se mě a hudby týče, mělo takový volný průběh, takže neplánuji a uvidíme, co budoucnost přinese. Každopádně spolupráce s Ianem mě bavila a myslím, že to neskončí jenom u jedné písničky. Bavili jsme se o některých živých vystoupeních, tak věřím, že se nám to podaří, až se samozřejmě světová situace vrátí do normálu," uvedl rekordman v počtu startů za český národní tým (124).