Odměna za výhru? Sushi. Je to povinnost, směje se Kolář

Brankář Ondřej Kolář je jedním z šesti slávistických fotbalistů, kteří v minulosti působili v Liberci, takže středeční čtvrtfinálový zápas domácího poháru proti Slovanu prožíval více, než je obvyklé. Za výhru 2:0 slíbili spolu s ostatními někdejšími hráči severočeského klubu do kabiny občerstvení včetně sushi.

"Vypsali jsme do kabiny nějaké jídlo, to je povinnost. Je nás tu hodně, takže toho jídla bude na delší dobu. Hráči, trenéři, každý vypisoval něco. Bylo tam nějaké sushi, vím, že nějaká kuřata. Já jsem sushi ještě nikdy neměl, aspoň ho tady ochutnám," řekl novinářům s úsměvem Kolář.

Spolu s ním prošlo Libercem dalších pět hráčů slávistického kádru plus trenérský tým v čele s hlavním koučem Jindřichem Trpišovským a sportovní ředitel Pražanů Jan Nezmar.

"Byl to pro mě hodně speciální zápas. Jsem odchovanec Liberce, byl jsem tam odmalička, s kluky jsem donedávna hrál. Popichování probíhalo už delší dobu. Já se s kluky i vídám, psali jsme si. Hrát s nimi čtvrtfinále bylo zvláštní. Jsem rád, že jsme to zvládli, ale škoda, že jsme se nepotkali až ve finále," litoval Kolář, který stejně jako trenér Trpišovský zamířil do Edenu z Liberce v zimě.

Proti bývalým spoluhráčům se blýskl hlavně v závěru první půle za stavu 2:0, kdy chytil gólovou dorážku Zdeňka Folprechta. "Ten zákrok byl těžký v tom, že jsem vypíchl balon před Pulkrabem, on mě trefil do ruky a otočil mi palec. Chvíli jsem nevěděl, kde jsem, jak mě to bolelo, ale zorientoval jsem se dobře a ještě jsem tu dorážku chytil," uvedl Kolář. "Vzal jsem si prášek, zatejpovali mi to. Bolí to, ale u gólmana je to normální. Prsty trpí," poznamenal třiadvacetiletý gólman.

Úvod angažmá v Edenu má povedený. Dostal gól jen při prohře 0:1 v Jihlavě na začátku jarní sezony a v dalších třech soutěžních zápasech udržel nulu. "V Jihlavě nebylo moc co chytat, jedna střela, jeden gól. Byl jsem z toho takový nesvůj, protože v Liberci jsem měl zákroků víc. Ale teď jsem se do toho dostal a doufám, že forma vydrží," řekl Kolář.

"Cítím se teď velice dobře v bráně. Jsem rád, že můžu klukům pomáhat. Tři nuly, to je super. Jsem za to rád, vděčím za to i klukům. Celá obrana nedostáváme góly, což je super," doplnil Kolář.