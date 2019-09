Ondrášek má fazónu, fotbalista v USA skóroval už popáté

Útočník Zdeněk Ondrášek zařídil svým pátým gólem v zámořské fotbalové lize MLS remízu Dallasu s FC New York City. Bývalý český reprezentant do 21 let v 66. minutě vyrovnal na konečných 1:1. Hosté vedli od první minuty, v níž otevřel skóre dvacetiletý argentinský záložník Valentín Castellanos.

Dallasu se povedlo vyrovnat poté, co Ondrášek se spoluhráčem Paxtonem Pomykalem důrazně napadli soupeřovu rozehrávku a bývalý hráč Českých Budějovic hned po získání míč nekompromisně vypálil.

Třicetiletý český fotbalista potvrdil výbornou střeleckou formu, která se ho drží od srpnového prvního gólu v MLS. Za pět týdnů se v pěti zápasech, do nichž nastoupil, trefil pětkrát. V utkání s Houstonem skóroval dokonce dvakrát, naprázdno vyšel jen v duelu s Chicagem.

Dallas je šestý v Západní konferenci a hájí postupové místo do play-off.