Özilova schůzka s Erdoganem vyvolala novou vlnu kritiky

Nová vlna kritiky se snesla na německého fotbalistu Mesuta Özila, který se před několika dny opět sešel s tureckým prezidentem. Už jeho loňské setkání s Recepem Tayyipem Erdoganem se přitom nesetkalo v Německu s pochopením a záložník FC Arsenalu následně skončil v národním týmu. Tentokrát Özil Erdogana údajně pozval i na svatbu, informovala agentura DPA.

Třicetiletý německý fotbalista s tureckými kořeny se s Erdoganem setkal v Istanbulu spolu se svou snoubenkou, herečkou a modelkou Amine Gülşeovou. Turecká vládní strana AKP následně zveřejnila ze setkání fotografii. Na ní údajně Özil se svou snoubenkou právě předává Erdoganovi pozvání na svatbu. Fotbalistův poradce Erkut Sögut na dotaz DPA ovšem odmítl tuto informaci potvrdit.

Další setkání hráče týmu světových šampionů z roku 2014 s prezidentem, který čelí kritice, že za jeho vlády dochází v Turecku k porušování lidských práv a pronásledování opozice, vyvolalo v Německu nevoli.

"Samozřejmě jsem z toho smutný, že to takhle pokračuje," řekl listu Bild šéf úřadu kancléřky Angely Merkelové Helge Braun. "Myslím, že to mnohé fotbalové fanoušky zklamalo včetně mě," dodal politik Křesťanskodemokratické unie (CDU). Podle něj jsou fotbalisté "symbolickými postavami, s nimiž se lidé identifikují".

"Hráči národního týmu mají funkci vzoru i v důchodu," napsal na twitteru bývalý předseda strany Zelených Cem Özdemir. Özil by se podle něj měl zamyslet nad tím, zda tuto funkci ještě plní, "když se nechává takhle politicky zneužívat despotou".

Özil čelil kritice již loni poté, co se krátce před letním světovým šampionátem v Rusku nechal spolu s dalším německým hráčem s tureckými kořeny Ilkayem Gündoganem vyfotit s Erdoganem. Po mistrovství, kde Özil s německým týmem nečekaně vypadl už ve skupině, pak hráč Arsenalu oznámil konec v reprezentaci. Vysvětlil to tím, že necítí dostatek respektu, a vedení svazu v čele s předsedou Reinhardem Grindelem obvinil z rasismu.

"Tehdy jsem Özila obhajovala," napsala dnes na twitteru sociální demokratka Sawsan Chebliová na twitteru. "Jeho věta: 'Jsem Němec, když vyhrajeme, ale imigrant, když prohrajeme.' mě tehdy zasáhla. To, co dělá nyní, je ale zklamáním. Je vzorem pro miliony mladých lidí. Myslím, že je to nezodpovědné," dodala berlínská politička.