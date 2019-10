Peklo pro gólmana, fanoušci mu za zády odpálili ohňostroj.

Kde je hranice mezi zdravým fanděním a nezřízeným řáděním na stadionech? Ukázkový příklad "vypatlanců" na fotbale předvedli domácí příznivci klubu Ferencvárosi v budapešťském derby proti Újpestu. Utkání připomínalo spíš oslavu Nového roku, gólmanovi hostí za zády vypuklo peklo.

"Zelená monstra" začala pozvolným choreo, které se však v průběhu několika málo minut proměnilo v ohňostroj. Téměř celý domácí kotel odpálil pyrotechniku, v jednu chvíli část ochozů připomínala spíš bouřlivou silvestrovskou oslavu, než fotbalový zápas.

Maďarské kluby jsou obecně známé řáděním fotbalových chuligánů, kterým není téměř nic svaté. Třiadvacetiletý brankář Újpestu Tamás Fadgyas se však musel pořádně zapotit, mít za zády tak ozbrojeného nepřítele a udržet chladnou hlavu soustředěnou na utkání, to už chce notnou dávku odvahy.

Domácí tým nakonec v sobotu v podvečer mohl slavit. Do svatyně Fadgyase se ve dvaadvacáté minutě trefil Franck Boli a zařídil tak výhru Ferencvárosi. Mančaft je v tabulce tamní ligy druhý, zatímco Újpestu patří sedmá příčka. Těžko říci, zda bude kotel nejúspěšnějšího maďarského týmu či samotný klub nějak potrestán.

Benevolence k podobným excesům je v zemi vysoká, tudíž se dá odhadovat, že ani podobná "šílenost" zelenobílý klub nijak významně nepoznamená. Na oficiálním twitterovém účtu Ferencvárosi se navíc po zápase objevilo poděkování za parádní choreo s dovětkem, že fanoušci klubu jsou ti nejlepší.

The force is with us! 💚

Thank you for your support once again! Our fans are the best. 💚💚💚#fradi #ftc #ferencvaros pic.twitter.com/Ae8xKU1rhN