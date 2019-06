Plzeň nezaváhala, nováček nejvyšší soutěže prohrál

Fotbalisté Plzně porazili druholigový Sokolov 2:0 a vyhráli i druhé utkání v rámci letní přípravy na novou sezonu. Úřadující ligový vicemistr navázal na sobotní vítězství 5:2 na třetiligovými Domažlicemi.

Plzeňský trenér Pavel Vrba i tentokrát do každého z poločasů nasadil téměř jinou jedenáctku. Jeho svěřenci se gólově prosadili až v druhém dějství. V 61. minutě otevřel hlavou skóre Jean-David Beauguel, který se skóroval i proti Domažlicím, a v 81. minutě do dalším centru přidal pojistku Aleš Čermák.

V dalším přípravném utkání se Viktoria představí v sobotu na Slovensku v Liptovském Mikuláši.

Fotbalisté nováčka nejvyšší soutěže Českých Budějovic prohráli v rámci letní přípravy s dalším ligovým týmem Příbramí 1:2. Zlín podlehl druholigovému Brnu 0:1, naopak Jablonec i Opava zápasy proti soupeřům z nižší soutěže zvládly.

Příbram poslal v tréninkovém centru Dynama na Složišti do vedení v 65. minutě Rostislav Jandera a za 11 minut přidal pojistku Roman Květ. O chvíli později už jen snížil Karsten Ayong, který je v Českých Budějovicích na zkoušce právě z Příbrami.

Zlín po úvodní výhře v přípravě nad vítězem Slovenského poháru Trnavou zaváhal proti druholigovému Brnu a utrpěl první porážku pod novým trenérem Josefem Csaplárem. Zbrojovce, neúspěšnému účastníkovi letošní baráže, vystřelil vítězství z penalty v 59. minutě Peter Štepanovský.

Opava porazila druholigové Vítkovice 4:0. Dvakrát se trefil mladík Filip Souček a jednu branku si připsala letní posila Réne Dedič. Premiéru v dresu Slezanů si odbyl záložník Jan Suchan, který je v klubu na zkoušce.

"Chtěli jsme protočit všechny hráče, což se nám podařilo. Byli jsme po celý zápas lepším týmem, ve druhém dějství soupeř odpadl. Krom čtyř branek jsme zahodili i několik dalších šancí. Na nějaké soudy je ještě brzy, všichni ale hráli s velkou chutí a to mě těší," řekl pro klubový web opavský trenér Ivan Kopecký.

Jen o gól méně než Slezané dal Jablonec, který na úvod přípravy porazil druhého druholigového účastníka letošní baráže Jihlavu 3:0. "Je nás ještě pořád o trochu méně, nejsou tady reprezentanti. Byl to klasicky první přípravný zápas, do kterého jsme šli z velké zátěže. I když chceme vyhrát, tak výsledek není až tak důležitý. Pro mě je důležité, že jsme to odmakali a všichni si zahráli," uvedl jablonecký trenér Petr Rada.