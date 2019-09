Plzeň porazila Spartu, ta má na čelo propastnou ztrátu

Fotbalisté druhé Plzně ve šlágru 11. kola první ligy doma porazili Spartu 1:0 a udrželi tříbodové manko na vedoucí Slavii. Naopak Letenští na první pozici ztrácí už propastných 15 bodů a v tabulce jsou osmí.

Zápas ve 46. minutě rozhodl Michael Krmenčík po velké chybě obránce Davida Lischky, další dvě branky Viktorie nebyly uznány kvůli útočným faulům.

Svěřenci Pavla Vrby prodloužili vítěznou ligovou sérii na pět utkání. Plzeňští doma s pražským rivalem neprohráli v devátém duelu nejvyšší soutěže po sobě a z toho posedmé zvítězili. Sparťané nenapravili minulou porážku 0:3 v derby se Slavií.

"Pro nás je důležité, že jsme uhráli tři body. Vytvořili jsme si velice zajímavé postavení do dalších bojů v lize. Doufám, že to tak bude až do konce sezony," řekl na tiskové konferenci Vrba.

Plzeňští z úvodní aktivity vytěžili jen Procházkovu nepřesnou střelu. První velkou šanci si domácí vytvořili ve 22. minutě, kdy Kovařík našel přesným centrem Kopice a jeho ránu brankář Heča vytáhnul na boční síť. Chvíli nato Západočeši dostali míč do sítě, gól však neplatil kvůli útočnému faulu Řezníka.

Na druhé straně postupoval na branku Sáček, ale Limberský mu na poslední chvíli skluzem vypíchnul míč. Ve 32. minutě pak Kangovu střelu z úhlu vyrazil Hruška a plzeňskou branku po chvilce Hložek minul hlavou.

"Vyjma prvních 15 minut, kdy nás Plzeň zatlačila, jsme byli po zbytek utkání aktivnější. Ale scházela nám kvalita hlavně po zisku míče v prvním poločase. Měli jsme tři čtyři situace, které jsme měli vyřešit minimálně do ohrožení branky soupeře," řekl sparťanský trenér Václav Jílek.

Viktorii dokonale vyšel vstup do druhého poločasu. Už po čtrnácti vteřinách stoper Lischka nepovedenou "malou domů" nahrál přímo volnému Krmenčíkovi a plzeňský útočník tvrdou ranou otevřel skóre. Krmenčík gólem oslavil sobotní narození dcery.

"Viděl jsem, jak balon letí, ale nevěděl jsem, že to je úplně takhle špatná rozehrávka. Jak jsem se přibližoval k balonu, říkal jsem si, že tam budu asi dřív než gólman. Ale měl jsem jeho pravou stranu odkrytou. Byl to těžký kop, ale naštěstí to padlo do brány," uvedl Krmenčík.

"Chyba Davida pro nás byla hodně citelná. O to bolestivější, že se nám takováhle chyba nestala poprvé. Ale nemůžeme vše házet na Davida. Odehrál dobré utkání, ale byl u zásadního okamžiku," uvedl Jílek.

Sparta si vytvořila několik náznaků. Do zakončení se dostal Kozák, ale zblízka neprostřelil vyběhnutého Hrušku. V 69. minutě se Krmenčík trefil podruhé, jenže radost vyprodaného plzeňského stadionu netrvala dlouho. Rozhodčí Pechanec totiž po přezkoumání situace u videa branku neuznal kvůli Krmenčíkovu útočnému faulu na Lischku.

Domácí si ve zbytku utkání těsný náskok kontrolovali a Spartu do hry příliš nepouštěli. V 85. minutě ještě udržel naději hostů na bodový zisk brankář Heča, jenž na čáře vykopnul patičku střídajícího Chorého.

"Nemyslím si, že by na mužstvu ležela deka. Po derby, které se nám výsledkově vůbec nepovedlo, byla před dnešním zápasem atmosféra v týmu velmi dobrá. Na hřišti jsem rozdíl 12 bodů neviděl, bylo to utkání vyrovnaných týmů. Ale rozhodují individuální chyby, které jsme bohužel v derby i dnes udělali my," litoval Jílek.

"Každý může říkat, že Sparta je osmá, ale má kvalitu. Ona se dostává do té situace tím, co ukázala i dnes - chybami, které je sráží dolů. Jsou připraveni dobře, hrají zajímavý fotbal. Trenér Jílek to má strašně těžké, za spoustu věcí nemůže. Doplácí na hrubé individuální chyby hráčů," dodal Vrba.