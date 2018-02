Plzeň zvládla odvetu s Partizanem a po skvělém výkonu postupuje

96

Viktoria zvládla domácí odvetu skvěle. Partizan k ničemu nepustila a zápas po celou dobu kontrolovala. Hlavně výborný týmový výkon posouvá Plzeň do další fáze Evropské ligy. To už je z dnešního on-line přenosu vše, děkujeme za pozornost a velká gratulace do Plzně!