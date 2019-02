Po dvou letech změna. Největší příjmy zaznamenal Real

Fotbalový svět zná nový nejvýdělečnější klub světa. Po dvouleté nadvládě anglického Manchesteru United převzal žezlo za sezonu 2017/18 vítěz Ligy mistrů Real Madrid. Španělský gigant se navíc může pyšnit rekordními příjmy v hodnotě 751 milionů eur (19,2 miliardy korun).

Poradenská společnost Deloitte sestavuje pravidelně od roku 1997 žebříček nazvaný Money League. Ten každoročně zobrazuje fotbalové kluby, které za uplynulou sezonu vykázaly největší finanční výdělek. Základními kritérii pro sestavení pořadí jsou příjmy z vysílacích práv, zápasových dnů a obchodní činnosti.

Žebříček sice počítá s kluby celého světa, na nejvyšších příčkách se ale objevují výhradně Evropané. Real Madrid sesadil po dvou letech z piedestalu třetí Manchester United. Před Rudé ďábly se ještě vměstnala katalánská Barcelona. Jen první tři celky Money League za uplynulý rok vydělaly 2,1 miliardy eur (54 miliard korun), což je téměř stejná cifra jako před dvaceti lety celá TOP 20.

A následují další známé firmy - Bayern Mnichov, Manchester City, Paris Saint Germain, Liverpool... V první dvacítce se podruhé za sebou neobjevil žádný tým mimo pět nejprestižnějších evropských lig (anglická, španělská, německá, italská, francouzská).

Španělské kluby na špici

Real Madrid si k rekordnímu příjmu 751 milionů eur pomohl především dalším úspěšným tažením Ligou mistrů, kterou opanoval potřetí v řadě. V součtu s globálně zavedenou značkou a přízní fanoušků odskočil svému rivalovi z Barcelony o 60 milionů eur (1,54 miliardy korun).

Madridský klub těží nejen z vysokých příjmů z vysílacích práv, ale také z reklamy a práce se svými příznivci. Na sociálních sítích je v počtu odběratelů jasnou jedničkou.

Je však spíš nepravděpodobné, že by Real v následující sezoně podobný ekonomický úspěch zopakoval. Bílý balet se po odchodu úspěšného kouče Zidana trápí, a i kdyby nějakým způsobem výsledkově zachránil sezonu, na poli marketingu takřka jistě ztratí. Letní přestup Cristiana Ronalda do Juventusu v tomto směru klubu nutně ublíží.

Podobně jako Real, také sok z Barcelony nebo Manchester United mají rozložení příjmů blížící se zhruba průměru první dvacítky klubů (vysílací práva 43 %, obchodní činnost 40 %, zápasové dny 17 %). Nejúspěšnější kluby zkrátka dokážou zúročit svou práci na všech frontách.

Některé kluby z TOP 20 ale zaznamenávají výkyv do výrazně plusových čísel pouze při sportovně úspěšné sezoně. Takovým případem je například římské AS, které dokráčelo až do semifinále Ligy mistrů. Na 15. místě žebříčku činí příjem Římanů z vysílacích práv 67 % celkové částky.

Francouzské Paris Saint Germain naopak vydělalo na příchodu mediálně atraktivních jmen Kyliana Mbappého a hvězdného Neymara. Z reklamy a komerčních aktivit tak mělo PSG v sezoně 2017/18 až 58 % svých příjmů.

Bezedný anglický měšec

Mezi TOP 20 žebříčku Money League najdeme i některé na první pohled dost překvapivé adresy. Mezi elitu se vměstnaly i vesměs průměrné anglické celky Newcastle, West Ham a Everton.

Důvodem jsou lukrativní smlouvy k vysílacím právům, které jsou na Ostrovech bezkonkurenčně nejvyšší. I proto většina anglických týmů zvládá finančně konkurovat nejúspěšnějším klubům z celé Evropy.

Rozdíl mezi účastí a neúčastí v Premier League je názorně vidět na příkladu Newcastlu. Ten se v ročníku 2016/17 musel prokousávat z druhé ligy zpět mezi elitu. Příjmy ze zápasových dnů a reklamy zůstaly v sezoně 2017/18 zhruba stejné, za vysílací práva ale obdržel severoanglický klub o 88 milionů eur (2,26 miliardy korun) víc než v předchozím roce.

I díky těmto finančním bonusům je v první dvacítce žebříčku hned devět anglických celků. Následující roky ale zřejmě budou klíčová jiná kritéria. Příjmy z vysílacích práv by se vzhledem k podepsaným smlouvám alespoň nakrátko měly ustálit, naopak evropská fotbalové asociace UEFA významně navýšila dotace v Lize mistrů a Evropské lize.