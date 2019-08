Podle Čecha nemohla mít Slavie atraktivnější skupinu

Když bývalý fotbalový brankář Petr Čech ve čtvrtek v Monaku přiřadil Slavii do hvězdné společnosti k Barceloně, Borussii Dortmund a Interu Milán, napadlo ho, že atraktivnější skupinu si fanoušci červenobílých nemohli přát. Už před losem vítěz soutěže z roku 2012 s Chelsea řekl při vzájemném setkání zástupcům týmu z Edenu, že by to bylo pro české příznivce jen dobře.

"A musím říct, že z hlediska atraktivnosti už jejich skupina lepší být nemohla. Samozřejmě to budou mít hodně těžké v boji o postup, ale vidět tyhle tři týmy v Praze, to bude pro fanoušky skvělý zážitek," řekl sedmatřicetiletý Čech v rozhovoru pro agenturu Sport Invest, která ho zastupuje.

Jeho Chelsea, do jejíž organizace se po konci hráčské kariéry vrátil jako poradce sportovního a technického úseku, se střetne s Ajaxem Amsterodam, Valencií a Lille. Skupina H podle něj není jednoduchá a je velmi vyrovnanou.

"Každý může porazit každého. Lille začalo velmi dobře sezonu a daří se jim, i když přišli o Pépého, který přestoupil do Arsenalu. Co se týče Ajaxu, tak všichni víme, jak se jim Liga mistrů povedla v minulé sezoně. A určitě na to budou chtít navázat. No a my také budeme samozřejmě chtít postoupit," prohlásil Čech.

"S Valencií jsme hráli semifinále Evropské ligy ještě s Arsenalem, nebyly to jednoduché zápasy. Nečeká nás nic snadného, ale skupina je to hratelná a naším cílem bude z ní postoupit," konstatoval Čech, který ukončil hráčskou kariéru po minulé sezoně.

Losování si jako jeden z jeho hlavních aktérů užil. "Byla to pro mě nová a zajímavá zkušenost, protože jsem se na losu nikdy nepodílel. Bylo zajímavé vidět, jakým systémem počítač funguje, jakým způsobem vybírá skupiny, jakým způsobem se celý proces uskutečňuje. Bylo to obohacující a cítím se být poctěn tím, že jsem měl možnost losovat," uvedl Čech.

Součástí večera bylo i vyhlášení ceny pro nejlepšího fotbalistu Evropy za minulý ročník. Vítězem se stal obránce Liverpoolu Virgil Van Dijk, který předčil Lionela Messiho a Cristiana Ronalda.

"Van Dijk měl vynikající sezonu s Liverpoolem, vyhráli Ligu mistrů, téměř se jim podařilo získat anglický titul. V Lize národů se mu s Nizozemskem také dařilo. Možná byl tenhle rok možností, jak ocenit jiného hráče než Ronalda s Messim, i když oba měli opět výbornou sezonu. Kdokoli z těch tří by vyhrál, zasloužil by si to," konstatoval Čech.

V nové funkci v Chelsea má za sebou dva měsíce. "Na začátku to bylo trochu hektické, hledali jsme trenéra, ustaloval se tým a vůbec celá příprava. Teď ale Premier League začala, víme přesně, na čem jsme, vše běží v zajetých kolejích," řekl Čech.

Spolupráci se svým bývalým spoluhráčem a nyní koučem "Blues" Frankem Lampardem si pochvaluje. "S Frankem se známe dlouho, léta jsme byli spoluhráči. V přístupu k fotbalu máme hodně podobný způsob, jakým pracujeme. To může být naší výhodou a věřím, že to potvrdíme v dalších měsících a letech. Doufejme, že se nám bude dařit," uvedl Čech.