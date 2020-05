Podle předsedy jsou rozhodčí připraveni na návrat ligy

Předseda komise rozhodčích Fotbalové asociace ČR Jozef Chovanec je přesvědčen, že sudí jsou na restart sezony profesionálních soutěží připraveni a ve velmi dobré formě. FAČR před znovuobnovením první ligy doškolila několik sudích, aby mohli fungovat také jako videorozhodčí (VAR).

"S rozhodčími jsme byli i v nelehké době v pravidelném kontaktu aspoň přes telefon a nemám informace, že by někdo měl být indisponován či vyřazen ze zápasů profesionálních soutěží. Co vím, všichni jsou v pořádku a ve velmi dobré formě. Těší mě, že jsou připraveni také jedni z nejzkušenějších rozhodčích Karel Hrubeš a Petr Ardeleanu, kteří většinu z podzimní části zmeškali ze zdravotních důvodů," uvedl v tiskové zprávě Chovanec.

Sudí stejně jako fotbalisté byli mimo hru od první poloviny března, kdy se kvůli pandemii nového koronaviru přerušily soutěže. "Rozhodčí měli i během zastavených soutěží povinnosti. Dvakrát týdně absolvovali online pravidlové testy, rozbory konkrétních herních situací a vybraných zápasů a jednou týdně speciální testy z teorie," řekl Chovanec.

"Co se týče fyzické připravenosti, nemáme sebemenší obavy. Rozhodčí jsou v pravidelném kontaktu s naší fitness trenérkou Naďou Koštovalovou, na začátku každého měsíce obdrží tréninkový plán a obratem zasílají k vyhodnocení veškerá tréninková data ze svých sporttesterů. Máme tedy dokonalý přehled o jejich aktuálním fyzickém stavu," dodal bývalý reprezentant a trenér českého národního týmu.

Rozhodčí absolvovali na Strahově seminář. Pět sudích bylo doškoleno pro práci s videem, další dva přibyli už v minulém týdnu. I v době koronavirové pandemie, při níž budou na zápasech platit přísná hygienická a bezpečnostní opatření, bude VAR asistovat u pěti z osmi duelů ligového kola a fungovat v běžné podobě.



Rozhodčí jsou rozděleni do skupin, jako opatření

"Vše poběží ve standardním a zavedeném režimu, například co se týká počtu utkání s využitím VAR. Samozřejmě také v této otázce musíme zohlednit a respektovat veškerá hygienická nařízení, abychom splnili stanovené požadavky a systém VAR mohl běžet bez omezení," řekl Chovanec.

Aby komise zmenšila riziko případného šíření nákazy mezi rozhodčími, rozdělila je na deset skupin. "V nich budou většinou tři rozhodčí a čtyři asistenti. V těchto skupinách by v různých obměnách cestovali na utkání, aby se zamezilo kontaktu mezi jednotlivými skupinami. Pokud by někdo z rozhodčích byl pozitivně testován na koronavirus, neohrozil by v případě rozhodčích větší skupinu než tu sedmičlennou, v níž funguje. Týmy jsme vytvářeli především dle regionálního hlediska, i kvůli logistice a cestování, každý hlavní rozhodčí si také mohl vybrat preferovaného asistenta na základě vzájemné dlouhodobé spolupráce," řekl Chovanec.

"Platí také to, že v každém týmu musí být jeden videorozhodčí a asistent videorozhodčího. Tito dva lidé mohou v rámci VAR i na zápasy, v nichž nebudou figurovat kolegové ze stejného týmu. Protože se během utkání nepotkají s rozhodčími na hřišti, riziko vzájemného nakažení mezi jejich týmy odpadá. Máme spočítáno, že bychom i v těchto podmínkách s vytvořenými týmy rozhodčích zvládli odřídit až deset utkání v jeden den," dodal.

Sudí také čeká ve čtvrtek první testování na covid-19. "Celkem jde v našem případě o nějakých 95 lidí - 71 rozhodčích a 24 delegátů. Rozhodčí a delegáti budou testováni na šesti odběrných místech v Praze, Plzni, Hradci Králové, Brně, Olomouci a Ostravě, testování bude u všech rozhodčích a delegátů probíhat pravidelně a v opakovaných cyklech. Nechceme nic ponechat náhodě," řekl Chovanec.