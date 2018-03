Poprvé proti Liberci. Zvláštní, přiznal trenér Trpišovský

Ve středečním čtvrtfinále MOL Cupu se pražská Slavia utkala Libercem. Šlo o hodně zajímavý souboj, ve kterém se hned několik nových sešívaných tváří představilo proti bývalému klubu. Ještě na podzim chytal v libereckém dresu Ondřej Kolář, před svým odchodem do Francie hájil barvy Severočechů i Lukáš Pokorný. Nešlo ale jen o hráče, poprvé se proti Slovanu postavil i trenér Jindřich Trpišovský.

"Mám radost, že jsme postoupili, na druhou stranu je to jiné, když víte, kolik lidí je z toho smutných. Zápas proti klubu, kde bych byl tak dlouho, jsem hrál vůbec poprvé," řekl pro klubový web Trpišovský.

Pro nového kouče Pražanů šlo o výjimečný zápas i z jiného pohledu. Ještě nikdy se v MOL Cupu neprokousal do semifinále. To se mu povedlo až letos se Slavií. "My máme v poháru velké ambice a já ještě nikdy v semifinále poháru nebyl. Takže o mou motivaci vůbec nebyla nouze," zmínil ihned po utkání.

"Myslím si, že jsme celý zápas měli trvalou převahu a i v prvním poločase jsme se drželi na míči, což jsme chtěli," zhodnotil průběh utkání Trpišovský. "Dali jsme dva góly, měli jsme ještě spoustu šancí a Kolář nás za stavu 2:0 ještě podržel," dodal.

V semifinále bude Slavia papírově nejsilnější celek, z pěti nejlepších týmů z HET Ligy už zůstávají právě jen sešívaní. Aktuálně tak jsou největšími favority na celkové vítězství. "Myslím si, že všechny čtyři týmy, které se tam dostanou, mají stejnou šanci. Prostě pořád nám zbývají dva kroky a hodně bude taky záležet na tom, které dva týmy budou hrát doma," uvažoval slávistický trenér.

V nejbližším programu čeká Pražany domácí ligový duel s olomouckou Sigmou. Přestože jde o nováčka, zejména v podzimní části ukázal, že dokáže hrát vyrovnané zápasy téměř s kýmkoliv. "Olomouc je sehraná, dva nebo tři roky hrají hodně podobný styl. Mají trenéra, který je tam dlouho. Takže to bude podobné utkání jako s Libercem," srovnal Trpišovský.

Trenér Pražanů také poodhalil, jaký recept bude podle něj na Hanáky platit. "Budeme se snažit o nátlakový fotbal. Ale na to musíme mít kondici, bez toho by to nešlo. Viděli jsme to i s Libercem, když jsme je nedostoupili a pustili do velkého hřiště, tak pak bylo složité je honit," uzavřel Trpišovský.