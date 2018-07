Postup byl povinnost. Na tlak jsem zvyklý, říká kapitán Bartoš

Ke třem vítězstvím v základní skupině (Argentina 1:0, Kazachstán 2:0 a Rusko 1:0) na mistrovství světa lékařů dovedl české mužstvo ortoped Josef Bartoš, stoper zocelený soutěžními zápasy v dresu Tatranu Sedlčany.

Rusku byly kontumovány předchozí výhry za start hráče, který není lékařem. O vašem postupu už bylo tedy rozhodnuto. Postrádal souboj náboj?

Myslím, že ne. Šampionátů se účastníme už pět let, ale s Ruskem jsme se dosud nestřetli. To bylo zajímavé. Navíc první dva naši soupeři neměli takovou kvalitu, tak nás prověřili až Rusové. Proto jsme se na ně těšili, abychom se připravili na další, silnější protivníky. Navíc chceme vždycky vyhrát. Jsme favoriti, jinak to nejde. Náboj zápas tedy nepostrádal a bylo to vidět i na trávníku.

Nesli Rusové disciplinární rozhodnutí těžce?

Určitě. Cítili ho jako křivdu, i když všichni víme, jak to bylo, že pravidla porušili. Ale nabudilo je to. Ale to my jsme byli také.

Pro český tým jako obhájce titulu navíc na domácí půdě se postup ze skupiny bral jako povinnost. Cítili jste ten tlak?

My jsme pod ním od začátku. Doma hrát je trošku něco jiného, na zápas chodí rodina, příbuzní, známí. Ale my tím, že jsme pokaždé byli aspoň ve finále, tlak zažíváme vždycky. Není to nic nového.

Opět jste udrželi čisté konto. Je pro vás nula tak důležitá?

Vycházíme z toho. Minulý rok jsme nedostali ani jeden gól, teď zatím také ne. Ale letos nám to bohužel nejde tolik v útoku, proto je důležité, aby obrana žádný gól nedostala.

Koho jste si v dalších kolech přál za soupeře?

Víme o kvalitách Maďarska či Anglie, těm jsme se chtěli vyhnout.

Zítra se střetnete nejprve s Mexikem už na stadion Evžena Rošického, kde český fotbal zaznamenal nejeden úspěch. Těšíte se na něj?

Moc, je to vlastně krásné vyvrcholení našeho snažení.

Jak vás hostil Motorlet, který také zažil prvoligové časy?

Opravdu se tady hrála první liga? To ani nevím.

Ano, v 60. letech minulého století.

Tak o to víc si musíme toho vážit. Moc se nám na Motorletu líbilo. Super hřiště, super tribuny, přišli lidi. Skvělé zázemí, všechno perfektně připravené. Byli jste tady opravdu moc spokojení.