Poučil se, díky tomu jsme skórovali, chválí Houštecký Zmrhala

Asistent trenéra Zdeněk Houštecký si po vítězství 2:0 nad Rosenborgem Trondheim v generálce na start jarní části sezony pochvaloval, že si fotbalisté Slavie vyzkoušeli hru proti podobnému stylu, s jakým se potkávají v české lize. Uplynulé soustředění v Portugalsku hodnotí jen pozitivně.

"Bylo to náročné utkání, takové podobné jako v naší lize. Na ta se právě připravujeme. Byl podle toho i zvolený soupeř. Byli hodně nepříjemní, chodili do těla, byli důrazní, rychlí, hráli to hodně za obranu. My jsme si s tím poradili dobře, hráli jsme solidní fotbal. Samozřejmě jsou tam ještě malé chybičky, vždy to může být lepší, ale celkově spokojenost," řekl pro klubovou televizi Houštecký.

Norský mistr dělal lídrovi české ligy důrazným stylem ve středu hřiště potíže. "Hrají perfektně tělem. Viděli jsme to ve středu pole, kde s tím měl velké starosti Tomáš Souček, který přitom v téhle hře kraluje. Jak u nás v lize, tak v evropských pohárech s tím neměl problém. S Rosenborgem měl problém. Splnilo to, co jsme chtěli. Rosenborg hraje urputnějším stylem a naše liga je právě takhle stavěná," podotkl Houštecký.

Slávističtí trenéři už nasadili sestavu, která by měla z velké části odpovídat zahajovací jedenáctce pro start jara. U obou gólů byl záložník Jaromír Zmrhal, po jehož akcích se prosadili Miroslav Stoch a Peter Olayinka.

"Jarda je rychlý, má dobrý tah na branku, střelu. Minulý zápas se Salcburkem jsme mu vytýkali jednu situaci, kdy šel sám a mohl to dát pod sebe. Jsme rádi, že tentokrát tu situaci vyhodnotil, jak měl, a díky tomu jsme dali gól," uvedl Houštecký.

Jeho tým v přípravě vyhrál čtyři z pěti utkání, navíc bez inkasovaného gólu. Na soustředění třikrát zvítězil a podlehl Salcburku. "Vše proběhlo perfektně. Přestávka byla krátká, hráči měli 14 dní dovolené, to člověk, který je celý rok v zápřahu, nemá co ztratit. Ale všichni odtrénovali naplno, kondiční stránka perfektní. Soustředění úplně super, vyšlo i počasí. Takže jsme absolutně spokojeni," dodal Houštecký.