Předčasné oslavy postupu? Město zaplatí Opavě vyhřívaný trávník

Odehrát chybí ještě sedm zápasů, v Opavě ale jako by se viděli už v nejvyšší fotbalové soutěži. Město v pondělí odsouhlasilo finanční podporu klubu na vybudování vyhřívaného trávníku, který klub pro účast mezi elitou potřebuje.

Ve hře je ještě 21 bodů, ale to SFC Opava neřeší. Má devítibodový náskok na třetí Pardubice, ale to je podle všech už tak komfortní bodový odstup, že se můžou ve Slezsku už bavit o příští sezoně, kterou pravděpodobně stráví v nejvyšší fotbalové lize.

Zastupitelé jsou si tak jisti, že v pondělí schválili podporu klubu ve výši 22 milionů korun. Za ty by měli na stadionu v Městských sadech položit vyhřívaný trávník a splnit tak jednu z podmínek pro účast mezi českou fotbalovou elitou.

"Opavský fotbalový stadion se dočká vyhřívaného trávníku, a otevírá se tak možnost hrát první ligu u nás doma v Opavě," řekl primátor Radim Křupala. Cena ale pravděpodobně není konečná. O finální částce se rozhodne až po výběrovém řízení, které město jako majitel klubu teprve vypíše. Stavební povolení je už ale vyřízené.

I přesto město stále hledá investora, který by koupil většinový podíl fotbalového klubu. Do soutěže, pro kterou bylo vloni vypsané minimum 50 milionů korun se přihlásila jediná firma a to TICC ze Švýcarska. Firma ale nesplnila všechny podmínky a město od jednání ustoupilo a je tak stále majitelem.

Opavě nechybělo moc, aby postoupila už minulý rok. To skončila o pouhý bod za svým největším rivalem z Ostravy. Nyní už to vypadá nadějně, když má na třetí nepostupové místo náskok devíti bodů.