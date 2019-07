Prémiový gól jsem trénoval na "Hrušounovi", směje se Mihalík

Útočník Ondřej Mihálik na soustředění v Rakousku pomohl k remíze 2:2 s Karabachem a věří, že mu premiérový gól po letním příchodu do Plzně pomůže. Dvaadvacetiletý fotbalista by se rád prosadil do základní sestavy Viktorie, jeho výhodou může být i velká univerzálnost.

Mihálik v 73. minutě přípravného zápasu v Kössenu naskočil do hry a za jedenáct minut proti ázerbájdžánskému mistrovi skóroval. Další plzeňský náhradník Dominik Janošek vzápětí vyrovnal. "Každý gól je pro sebevědomí hráče důležitý, zvlášť pro útočníka. Takže doufám, že mi to pomůže a nastartuju nějakou lepší formu, i střeleckou, abych týmu pomohl," řekl novinářům v Rakousku Mihálik, jenž na západ Čech přišel z nizozemského Alkmaaru na roční hostování s opcí.

Přehození brankáře Karabachu si nacvičil na plzeňském gólmanovi Aleši Hruškovi. "Musím říct, že se mi to povedlo. Přesně takový gól jsem si natrénoval na Hrušouna v tréninku, kdy jsem ho takhle po náběhu přehodil. Takže jsem rád, že jsem to přenesl do zápasu a dal stejný gól," uvedl odchovanec Jablonce.

Chladnokrevným zakončením připomněl svého otce a bývalého ligového hráče Štefana. "Taťka takových zakončení měl docela hodně. Gólů byla taky spousta, úplně všechny si nevybavím. Určitě nějaký takový dal," usmíval se Mihálik.

Zatím neví, jak blízko má do základní sestavy Plzně, která novou sezonu zahájí v sobotu 13. července domácím ligových zápasem s Olomoucí. "Šanci nedokážu posoudit. To je na trenérovi, jakou sestavu zvolí. On určitě zvolí tu nejlepší, kterou s asistenty vyhodnotí. Jestli v ní budu figurovat, budu určitě rád, když ne, tak budu bojovat o to, abych v dalších kolech v té jedenáctce byl," prohlásil Mihálik.

Vedle oblíbeného místa na hrotu útoku může hrát i na dalších ofenzivních pozicích. "Nastupuju teď z křídla, ale jak jsem mluvil s panem trenérem Vrbou, tak můžu nastoupit na podhrotu, hrotu nebo z křídla. Můžu obehrát všechny ty čtyři posty vepředu, takže se soustředím jenom na to, abych na tom daném postu odvedl to nejlepší," uvedl bývalý mládežnický reprezentant.

V minulé sezoně se vrátil po zranění vazů v koleně a působil v rezervě Alkmaaru. S novými plzeňskými spoluhráči už se během přípravy v Rakousku zažíná sehrávat. "Každý den cítím to zlepšení a takovou větší týmovou chemii. Soustředění tomu určitě prospělo, trénujeme spolu dvakrát denně, takže určitě se to zvedá," konstatoval Mihálik.