Přikryl se trefil hned dvakrát. Roli střelce nechává Komličenkovi

Od zvláštního zpravodaje: Souboj o třetí místo v zimním turnaji Tipsporliga, jehož závěrečná část proběhla na Maltě, získala Mladá Boleslav, která porazila Táborsko 3:1. Dvakrát se trefil útočník Tomáš Přikryl.

Vstřelil jste góly. Nehodláte na jaře převít roli kanonýra týmu?

"Už jsem nějaký potřeboval, je to povzbuzení. Já bych především byl rád, aby nám to klapalo celkově jako týmu, pak z toho góly vyplynou. A bude jedno, kdo je dát. Potřebujeme se však sehrát. Igor Komličenko zůstává, jsme za to rádi, vyhovuje nám to. Jeho osmnáct gólů je pořádná porce a měl by pomoct i na jaře. Je platný i ve hře, je silný, soupeři se ho i bojí, natáhne na sebe hráče. To je pro nás ostatní výhoda."

Porazili jste druholigové Táborsko 3:1. Spokojenost?

"Vyhráli jsme, ale předvedená hra nebyla, jakou jsme si přáli. Nebylo to ono. Hrajeme první ligu, měli bychom získat na hřišti větší dominanci, vytvořit si více šancí. Z naší strany byly zbytečné ztráty, občas to bylo hektické, chtělo to víc klidu, hodně se to mydlilo. Takhle hrát nechceme."

Ve čtvrtek vás čeká pátý tým místní ligy FC Balzan. Bude výkon lepší?

"Musíme hrát líp než proti Táborsku. Potrénujeme, připravíme se. Podmínku tu máme skvělé, nemůžeme si na nic stěžovat. V Česku panuje docela velká zima, my můžeme být rádi, že jsme na přírodní trávě. Je to tady srovnané s Kyprem, kam mužstva na soustředění tradičně odlétají. Plochy jsou výborně připravené, hotely čisté, je to fajn."

Takže vedení klubu učinilo správně, když přijalo nabídku sázkové společnosti Tipsport?

"Koncem ledna není v Česku počasí nijak dobré, odlet do tepla jenom vítám. Chápu, že pro některé týmy, které už měli soustředění zajištěné, bylo by těžké to měnit. Ale pro další, které tu možnost neměly, je to super."