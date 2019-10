Proti Anglii je podle Brabce třeba hrát bez respektu a týmově

Podle reprezentačního stopera Jakuba Brabce je třeba, aby čeští fotbalisté v pátečním kvalifikačním duelu o postup na mistrovství Evropy proti Anglii hráli na rozdíl od prvního vzájemného utkání, který ve Wembley prohráli 0:5, bez přílišného respektu. Útočnou sílu Albionu lze podle sparťanského odchovance zastavit pouze týmovým výkonem.

"Doufám, že to nebude takový propadák jako na jaře. Všichni jsme z toho byli smutní. Nejdeme do zápasu s tím, že bychom si to připouštěli. Musíme to odmakat, odjezdit, být o něco klidnější, ztratit respekt, který tam na jaře byl. Musíme doufat, že to může být náš den, protože proti takhle kvalitním hráčům to náš den být musí," řekl novinářům na dnešním srazu sedmadvacetiletý Brabec.

Lídra skupiny Anglii zdobí útočná síla. Ve čtyřech zápasech vstřelil výběr trenéra Garetha Southgatea 19 branek. "Do ofenzivy jsou opravdu nebezpeční. Svou rychlostí a kvalitou řeší brejky opravdu dobře," prohlásil plzeňský kapitán.

"Dnes dopoledne jsme měli první video, ofenziva Anglie. Trošku nám to zhořklo. Když se to sestříhá do dvacetiminutového videa, kdy oni jenom předvádějí to nejlepší, co umí, tak je to nepříjemné. Zastavit je v souboji jeden na jednoho je těžké, to už zkoušela spousta hráčů, kvalitou lepší než my, a také vyhořeli. Týmový výkon je asi jediná cesta," uvedl Brabec.

Češi jsou v kvalifikaci druzí o bod před Kosovem, s nímž se střetnou v listopadu v Plzni. Bodový zisk s Anglií by byl podle Brabce bonusem. "Je to eso v rukávu, kdybychom tohle utkání zvládli. Kdyby se nám povedlo vyhrát nebo remizovat, byly by to plusové body," konstatoval někdejší hráč belgického Genku či tureckého Rizesporu.

Při absenci stopera Marka Suchého má Brabec velkou šanci, že se objeví v základní sestavě. Suchého nahradil už v posledním kvalifikačním duelu v Černé Hoře, když ho kvůli zranění zastoupil ve druhém poločase.

"Doufám, že se to stane. S Ondrou (Čelůstkou) jsme končili poslední kvalifikační utkání. Jsme připravení. Nebude to nic jednoduchého, Anglie je velmi kvalitní tým, o čemž jsme se přesvědčili už tam. Budeme se snažit udělat maximum," řekl Brabec.

K možnému startu se neupíná. "Přemýšlím nad tím tak, že jsem pořád připravený, toho jsem se vždycky držel. Ať už nominace mému startu napovídala nebo ne," uvedl Brabec.