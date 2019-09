První trenér v lize končí, postup v poháru ho nezachránil

Prvním odvolaným trenérem v tomto ročníku fotbalové ligy se stal Ivan Kopecký, který kvůli špatným výsledkům skončil v Opavě. Poslední tým soutěže dočasně povedou jeho asistent Josef Dvorník a sportovní manažer Alois Grussmann. Na příchodu nového kouče vedení klubu pracuje. Opava o tom informovala na svém webu.

Devětačtyřicetiletý Kopecký přišel do Opavy loni v září místo Romana Skuhravého, který klub po 13 letech dovedl zpátky do nejvyšší soutěže, ale z rodinných důvodů poté skončil. Kopecký si hned za září vysloužil ocenění pro trenéra měsíce a s nováčkem soutěže vybojoval záchranu, aniž by musel absolvovat baráž.

Do nového ročníku vstoupila Opava dvěma výhrami nad Českými Budějovicemi a Příbramí. Od té doby však v lize osmkrát za sebou nezvítězila a získala pouze dva body za domácí remízy se Slavií a Libercem. Opava má osm bodů stejně jako České Budějovice, které však mají lepší skóre. Slezané se trápí v útoku, dali jen šest gólů a mají nejhorší ofenzivu v soutěži.

Kopeckému nepomohlo ani to, že v úterý Opava vyhrála v Sokolově 1:0 a postoupila do osmifinále domácího poháru. Grussmann se na lavičku přesunul už před týdnem, aby byl blíže týmu. V neděli čeká Opavu slezské derby na hřišti Karviné, která je v tabulce dvanáctá.