Půjdeme si to rozdat na férovku, věří Slavia před Barcelonou.

Fotbalisté pražské Slavie jako tradičně už dva dny před venkovním pohárovým utkáním odletěli do Barcelony, kde se v úterý představí ve 4. kole skupiny Ligy mistrů. Čeští šampioni chtějí na věhlasném stadionu Camp Nou hrát stejně aktivně jako v říjnovém domácím duelu, ve kterém katalánského favorita nečekaně potrápili a prohráli 1:2.

Ve výběru 22 hráčů chybí pouze stoper David Hovorka, jenž je po operaci kolena. S týmem Slavie večer odcestovali i záložníci Jakub Hora s Jakubem Hromadou, přestože nejsou v nominaci pro Ligu mistrů.

"Zápas tady byl absolutně vyrovnaný a Barceloně jsme byli zdatným soupeřem. Nemyslím si, že to v úterý bude o něčem jiném. My budeme zase hrát aktivně. Co jsme viděli, tak Barcelona také hraje pořád stejně. Myslím, že si to zase půjdeme rozdat na férovku," řekl pro klubovou televizi Zdeněk Houštecký, asistent trenéra Slavie Jindřicha Trpišovského.

Hráči očekávají těžšího soupeře než v Edenu, protože mužstvo s hvězdným kapitánem Lionelem Messim v této sezoně doma podává výrazně lepší výkony než venku. "Barca" na Camp Nou momentálně drží sérii 16 soutěžních výher.

"Barcelona doma je teď suverénní, předvádí dobré výkony. Nemyslím, že to bude stejné, spíš budou víc na balonu a asi budou mít víc šancí. Musíme to zvládnout jako tým a z nějakého brejku dát gól," uvedl brankář Ondřej Kolář. "Budeme chtít hrát stejně, ale myslím, že Barcelona bude chtít hrát líp, takže očekávám daleko těžší zápas než doma," doplnil útočník Stanislav Tecl.

Slavisté jsou po třech kolech skupiny F na posledním čtvrtém místě s jedním bodem. Barcelona vede tabulku se sedmi body. "Jestli si chceme zachovat naději na postup, tak ten zápas musíme zvládnout," řekl Tecl.