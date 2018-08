Real porazil v přípravě Juventus 3:1. Ronaldo nepřítomen

Šampioni fotbalové Ligy mistrů z Realu Madrid porazili v přípravném duelu velkoklubů Juventus Turín 3:1 a ve druhém utkání na americké tour se dočkali první výhry. V nepřítomnosti hvězdného Cristiana Ronalda, který během mistrovství světa přestoupil z Realu do Juventusu a do zámoří s týmem italského mistra ještě neodcestoval, španělský celek otočil zápas poté, co si obránce Dani Carvajal už ve 12. minutě dal vlastní gól.

Před téměř 72.000 diváků v Landoveru ještě do přestávky vyrovnal Gareth Bale a po změně stran Marco Asensio dvěma góly v rozmezí devíti minut dokonal obrat. Juventus v zámoří poprvé vyšel naprázdno, předtím porazil Bayern Mnichov (2:0) a v penaltových rozstřelech i Benficu a výběr americké ligy MLS v Utkání hvězd.

Jiný španělsko-italský souboj skončil naopak vítězstvím klubu z Apeninského poloostrova. AC Milán před 51.000 diváků v Santa Claře porazil mistrovskou Barcelonu 1:0 gólem Andrého Silvy z třetí nastavené minuty. V předchozím utkání Barcelona v zámoří podlehla AS Řím 2:4.