Řecku hrozí vyloučení z mezinárodních fotbalových soutěží.

Řecku hrozí kvůli násilnostem na zápasech vyloučení z mezinárodních soutěží. Po posledním incidentu, kdy na hřiště při ligovém utkání vtrhnul majitel PAOK Soluň s pistolí za pasem, to prohlásil předseda kontrolní komise světové fotbalové federace FIFA pro Řecko Herbert Hübel.

Řecký fotbal se dostal do problémů poté, co majitel PAOK Soluň Ivan Savvidis vběhl s bodyguardy na hřiště kvůli neuznané brance v nedělním utkání proti AEK Atény. Vláda poté do odvolání zastavila nejvyšší soutěž. Trest hrozí nejen Savvidisovi, ale také klubu, kterému můžou být odebrány body, nebo může být přeřazen do nižší ligy.

"Co se stalo v řeckém fotbale je - slušně řečeno - nepřijatelné," řekl Hübel po dnešním setkání se zástupci řecké vlády s tím, že jeho hlášení pro FIFA a evropskou unii UEFA si nebude brát servítky. "Řecký fotbal je na hraně, slovo grexit už začíná nabírat na obrysech," dodal Hübel, který kvůli neustálým problémům monitoruje řecký svaz od loňského roku.

"Všichni máme rádi fotbal, ale je nepřípustné, aby se lidé báli na stadionech. Jak můžete vzít děti na zápas, když po hřišti běhají lidé se zbraněmi?" přidal Hübel. "Samozřejmě, že každý chce vyhrát. Ale to si nemůže vynutit zbraněmi, výhrůžkami nebo zločiny," přidal.

Vedení řeckého svazu se po dnešní schůzce zavázalo urychleně zavést přísná bezpečnostní opatření. "Profesionální kluby podepíšou dohodu o boji s násilnostmi na stadionu a v jeho okolí. Když budou pro ministra sportu dostatečné, rozhodne o možném znovurozběhnutí ligy," uvedl šéf řeckého svazu Evangelos Grammenos.