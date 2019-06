Angličtí hooligans řádili v Portu během zápasu se Švýcary

Angličtí fotbaloví fanoušci řádili v centru Porta během středečního zápasu Final Four Ligy národů mezi domácím Portugalskem a Švýcarskem. Příznivci, kteří s předstihem přicestovali na dnešní duel Anglie s Nizozemskem, po sobě ve fanzoně mimo jiné házeli půllitry a ničili zaparkovaná auta. Zasáhnout proti nim musela policie s obušky.

Podle britských médií se do výtržností v areálu s obřími obrazovkami, kde byli i rodiče s dětmi, zapojily stovky fanoušků. Anglická Fotbalová asociace přitom minulý týden své příznivce ve speciální kampani vyzvala, aby se zdrželi podobného chování.

It's all kicking off in Portugal as police charge at the England fans after bottles were thrown.



Every time English fans go away, they embarrass the country I swear. 😳🍺 pic.twitter.com/wAKWSvOWlj