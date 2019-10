Anglie? Postup jim oddálíme, věří Kúdela

Při zranění zastupujícího kapitána Marka Suchého by obránce Ondřej Kúdela mohl mít větší šanci, že nastoupí za české fotbalisty v pátečním duelu evropské kvalifikace proti Anglii. Šlo by o jeho soutěžní premiéru v národním týmu. Zápas by byl pro něj o to zajímavější, že se odehraje na domovském stadionu Slavie v Edenu, kde působí.

"Nevím, jestli cítím větší šanci. Uvidíme teď podle zbývajících tréninků, jak to bude směřovat k tomu zápasu. Sám jsem zvědavý, jak to nakonec bude. Trenér má těch variant několik a uvidíme, jak se nakonec rozhodne," řekl novinářům Kúdela.

"Vždy když vypadne kapitán, osobnost, která je tu nějakou dobu a kluci ho berou, je to nepříjemné. Bude to trošku komplikace. Ale myslím, že my, co jsme tu, bychom měli Máru zastoupit," dodal dvaatřicetiletý stoper.

Z reprezentace se nakonec omluvil kvůli zranění i jeho klubový spoluhráč ze stoperské dvojice David Hovorka, takže padla teoretická možnost, že by kouč národního celku Jaroslav Šilhavý postavil obranu složenou pouze ze slávistů.

"Samozřejmě je to vizitka týmu, že se nám takhle ve Slavii daří. Škoda, ze David vypadl. Mohla to být jedna z variant, bavili jsme se o tom, ale že bychom tomu dávali velkou váhu, to vůbec. V reprezentaci je dost kvalitních kluků, takže trenér má na výběr," přemítal Kúdela.

Zdravotní problémy měl v posledních zápasech i on, o nic vážného ale nešlo. "Něco tam bylo, ale nic akutního, co by mě mělo vyřadit nebo kvůli čemu bych neměl nastoupit," prohlásil Kúdela.

V reprezentačním áčku má dosud na kontě jediný oficiální start, v březnu v přípravě proti Brazílii odehrál 33 minut. Předtím nastoupil jen v neoficiálním zápase v roce 2008. "Proti Anglii by to byla ostrá soutěžní premiéra, zvlášť ještě doma. Bylo by to hodně příjemné," konstatoval s úsměvem Kúdela.

Reprezentanti se pokusí proti Anglii odčinit březnový debakl 0:5 z úvodního duelu kvalifikace ve Wembley, kde Kúdela nehrál. "Byly tam nějaké chyby, celkově je ten zápas velkým ponaučením. Věřím, že páteční zápas bude daleko jiný. Důležité bude udržet balon, být co nejvíc v pohybu. Po ztrátách mají Angličané brejky opravdu smrtící, u nich jsme se o tom přesvědčili," podotkl Kúdela.

Český celek drží ve skupině postupové druhé místo před třetím Kosovem, Anglie je bez ztráty bodu první. "Samozřejmě vždy chcete zápas vyhrát, ať proti vám stojí kdokoliv. Samozřejmě Anglie je favoritem skupiny, navíc prohlásili před tímto srazem, že chtějí u nás postoupit. Já doufám, že jim to oddálíme," dodal Kúdela.

Z nedávného zápasu Slavie v Lize mistrů proti Dortmundu má zkušenost s anglickým ofenzivním záložníkem Jadonem Sanchem. "Gól nám nedal, ale balon nám moc nepůjčil. Nebylo to zrovna jednoduché s ním. Srší z něj sebevědomí, věří si. Je výborně individuálně, technicky i rychlostně vybavený. Na jeho věk je neskutečný," ocenil Kúdela.