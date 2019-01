Asociace jedná opět s Argentinou. Ve hře je podzimní termín

Fotbalová asociace ČR je opět v kontaktu s Argentinou ohledně vzájemného přípravného utkání reprezentací. Strany spolu diskutují o říjnovém termínu, k dohodě je ale zatím podle všeho daleko. Pro březnový přípravný zápas s českým týmem dostala přednost Brazílie i kvůli tomu, že Argentina chtěla hrát na stadionu nejméně pro 30 tisíc lidí, který v Česku není.

"Pravdou je, že určitá komunikace mezi námi a Argentinou o tom druhém podzimním termínu v tuto chvíli probíhá. Neumím říct, jak moc je to reálné. Zejména s ohledem na to, že pokud by Argentina nadále trvala na tom, že chce hrát na stadionu s minimální kapacitou 30 tisíc diváků, tak je to věc, která je v jednáních velmi limitující," řekl novinářům předseda asociace Martin Malík.

Argentina, jejíž největší hvězdou je barcelonský útočník Lionel Messi, chtěla hrát s českou reprezentací už 26. března v německých Drážďanech. FAČR však preferovala zápas na domácí půdě, a proto se nakonec dohodla na utkání s Brazílií v pražském Edenu. Argentinská strana i tak znovu projevila zájem.

"Myslím, že nejen pro asociaci, ale pro celý český fotbal je dobře, že je zde zájem ze strany takových týmů s naším nároďákem hrát," doplnil Malík.

Asociace chce co nejdříve zveřejnit ceny vstupenek na duel s Brazílií. "Debata ještě probíhá, komunikujeme v této oblasti i s Brazílií. FAČR omezuje protokol, který běžně používá, abychom si byli jisti, že k fanouškům se vstupenek dostane skutečně co nejvíc. Předpokládám, že nejpozději na konci příštího týdne bychom měli být schopni oznámit, kdy a za jakých podmínek odstartuje předprodej vstupenek," uvedl Malík.

FAČR se chce zaměřit na to, aby se co nejméně lístků dostalo k překupníkům. "Je tam několik oblastí opatření proti překupníkům. Řešíme to interně v rámci našich bezpečnostních struktur zde na FAČR, bavíme se také s policií, kterou budeme žádat i o určitou prevenci v okolí stadionu. Na druhou stranu když se podíváme na samotnou UEFA, tohle je fenomén, který se úplně vymýtit nepodaří. Ale věnujeme se tomu, protože nechceme, aby lidi, kteří se v předprodeji dostanou ke vstupenkám, je nakupovali pouze k účelům dalšího přeprodeje," dodal Malík.

Je přesvědčen, že Brazílie dorazí s oporami. "Samozřejmě žádný z velkých týmů vám do smlouvy nedá účast konkrétních jmen, nezaručí vám, že skutečně přijedou. Na druhou stranu máme určitou pojistku. Pokud by Brazílie nepřijela s top hráči a projeví se to negativním způsobem na zájmu fanoušků, máme velmi významnou finanční pojistku vůči brazilskému týmu," dodal Malík. Celý zápas i vše okolo něj vyjde na 20 až 25 milionů korun a náklady ponese STES, marketingová společnost FAČR.