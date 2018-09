Berbr osobní odpovědnost za stav reprezentačního týmu neuznal

Příšerný stav české fotbalové reprezentace odnesl odvoláním trenér Karel Jarolím, jeho realizační tým i manažer Jaromír Šeterle. Místopředseda za Čechy Roman Berbr, který má reprezentaci v gesci, však žádnou osobní odpovědnost za její špatné výsledky necítí. Našel ji v jiných.

Rozhodnutí nejvyššího orgánu ze 42. řádného zasedání dne 27. června 2017 znělo jasně: VV FAČR pověřil v aktuální situaci bez předsedy řízením reprezentačního A týmu a reprezentačního týmu U-21 místopředsedu Romana Berbra.

Situace nebyla jednoduchá, bývalý předseda Miroslav Pelta byl v souvislosti s obviněním z korupce zadržen, jeho pozici dohlížitele nad reprezentačním týmem musel převzat z vedení někdo jiný. Pověřen byl Berbr.

Zatímco Pelta měl k fotbalové šatně vždy blízko, postavil klub FK Jablonec a dovedl ho k české špičce, navíc funkci manažera reprezentace už vykonával v dobách její největší síly, Berbr podobné zkušenosti neměl. Po stránce odborné to dotáhl na průměrného ligového rozhodčího bez většího mezinárodního zápisu, po stránce lidské asi níže klesnout už nemůže.

Přesto dostal pod sebe nejcennější poklad, i když nyní hodně chudičký. A dopadlo to, jak se očekávalo - česká reprezentace upadla do stavu, v jakém snad ve své historii nebyla, o čemž svědčí i nejvyšší porážky v historii samostatného státu 0:4 s Austrálií a 1:5 s Ruskem. Navíc Berbr měl v gesci i výběr do 21 let, jenž v kvalifikaci na ME neuspěl.

Odpovědnost za neutěšený stav však vyvodil pouze u ostatních. "Neuspokojivé výsledky A týmu se dotkly samozřejmě pracovní náplně a jejích priorit v případě Romana Berbra. Ten tak jako muž, který má za VV FAČR v gesci reprezentační A tým, stál aktivně u řešení všech změn spojených s nutnou změnou u reprezentačního týmu, tj. od dohody o ukončení spolupráce s Karlem Jarolímem až po představení nového trenéra Jaroslav Šilhavého a jeho nového realizačního týmu," zní v oficiálním prohlášení Michala Jurmana, ředitele komunikace FAČR.

Berbr bude tedy řídit českou reprezentaci dál. Je pravda, že kvalitní statutární zástupce, kteří by rozuměli přímo fotbalu, jakými byli dříve předsedové František Chvalovský nebo Miroslav Pelta, nyní FAČR nemá, přesto ponechat reprezentaci muži, který o sobě tvrdí, že jako skvělý intrikán dovede jenom valné hromady, je poněkud zvláštní.