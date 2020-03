Bilance Čechů: přetahovaná se Skoty i Slováci pod tlakem.

Češi si mohou gratulovat. Los v Lize národů k nim byl více než milosrdný, skupina je rozhodně hratelná. Zápasy se Slováky jsou pro fanoušky vždy atraktivní, se Skoty vyrovnané, Izrael je velkou neznámou. Jak si česká reprezentace proti vylosovaným mančaftům vedla v minulosti?

Svěřenci trenéra Šilhavého jsou papírově druhým nejsilnějším týmem ve druhé skupině Ligy B. V žebříčku FIFA drží pětačtyřicátou příčku, navíc mají na své budoucí soupeře příjemné vzpomínky z posledních vzájemných utkání. Los v Amsterdamu v úterý rozhodl velmi příznivě, což potvrdil i kouč českého výběru.

"Jsme rádi, protože zápasy se Slovenskem, to je vždy velká rivalita, velké derby. Už v těch zápasech v předešlé Lize národů byla fantastická atmosféra u nás i na Slovensku a o to ve fotbale jde. Těším se na ty zápasy, věřím, že budou dobré," doplnil Šilhavý. Divácky atraktivní kulisa by měla být nejen s proti svěřencům kouče Hapala, ale i proti Skotsku. Izrael je pro Čechy nepříliš prozkoumané území, s fotbalisty sídlící na Blízkém východě mají pramálo zkušeností.

Podívejte se na vizitky českých soupeřů, se kterými se utkají v Lize národů.

Slovensko:

Zápasy s našimi západními sousedy jsou pro tuzemské fotbalové příznivce vždy specifické a pikantní. Příjemné špičkování i zdravá rivalita slibuje kvalitní podívanou. Česko je třešničkou na dortu, potvrdil po losu i kouč slovenské reprezentace Pavel Hapal.

Mezi největší úspěchy výběru hrajícího v modrých dresech je postup do osmifinále MS před deseti lety, kdy Slováci vypadli na kopačkách Nizozemců. Jejich jedinou branku vstřelil dnes již bývalý útočník Róbert Vittek v devadesáté minutě z penalty, čímž pouze kosmeticky upravil konečné skóre 1:2.

Mezi hlavní opory celku, který se nachází na dvaatřicátém místě žebříčku FIFA, patří Milan Škriniar, Róbert Mak, Martin Dúbravka či Marek Hamšík, který je taktéž nejlepším střelcem slovenského výběru. Ze stodvacetin odehraných utkání umístil balon mezi tři tyče pětadvacetkrát. Útočník Neapole se zúčastnil památného MS před deseti lety jako kapitán a dodnes patří mezi tahouny výběru Pavla Hapala.

"Skupina je náročná a těžká, ale Slovensko má zkušenost s každým z těchto soupeřů. I když mi to asi nikdo nebude věřit, uhodl jsem tuhle skupinu do jednoho. Udělali jsme malou sázku a já uhodl všechny soupeře. Raději bych to vyměnil za postup na mistrovství Evropy. Všichni soupeři jsou těžší, nakonec Česko nás dvakrát porazilo, což v nás nějakým způsobem zůstává," přiznal kouč Slováků.

Vzájemná bilance hraje do karet české reprezentaci. Dvanáct odehraných zápasů, sedm výher ČR, dvě remízy a tři výhry Slovenska. Navíc poslední dva zápasy slavily tři body české barvy.

Skotsko:

Další soupeři české reprezentace jsou více než nevyzpytatelní Skotové. Čeští borci mají na své budoucí soupeře přeci jen trochu zamlžené vzpomínky, naposledy se mančafty utkaly v roce 2016, kdy byly úspěšnější fotbalisté hrající v modrobílých dresech. Vzájemná utkání jsou více než vyrovnaná, z posledních pěti zápasů si týmy rozdělily po dvou prohrách a jedné remíze.

Mezi největší opory týmu kouče Steva Clarka patří James Forrest, John McGinn, Steven Naismith nebo Andrew Robertson. Nejúspěšnějšími střelci jsou Denis Law a Kenny Dalglish, kteří zapsali historicky po třiceti vstřelených brankách. Oba už však mají aktivní fotbalovou kariéru za sebou.

"Je to velmi zajímavá skupina a už se těšíme, až začne. Soutěž v premiérovém ročníku ukázala svou hodnotu, dala nám další příležitost, jak zabojovat o účast na závěrečném turnaji. Bylo vidět, že i fanoušci vzali tuhle soutěž za svou. Nejdůležitější je ale pro nás v tuhle chvíli semifinále play off o mistrovství Evropy proti Izraeli, na to se teď plně soustředíme," přiznal Steve Clarke.

Izrael:

Izrael je nejslabším článkem skupiny, aspoň podle papírových předpokladů. Nicméně také nejméně prozkoumaným územím, což hraje fotbalistům ze státu na Blízkém východě do karet. Historicky se svěřenci kouče Andrease Herzoga účastnili MS pouze jednou a to v roce v hluboké historii, v roce 1970.

Mezi největší opory Izraele patří Bibras Natcho, Eran Zahavi či Eitan Tibi. Na zeleném pažitu se oba týmy potkaly pouze dvakrát a to v přípravě. První utkání vyhráli tuzemští hráči jasným poměrem 4:1, druhé už tak jednoznačné nebylo. V roce 2012 už to tak jednoznačné nebylo, česká reprezentace vyhrála hubenou výhrou 2:1.