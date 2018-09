Brabec se postavil za trenéra. Je to realita, přiznal Koubek

Obránce Jakub Brabec se po prohře 1:5 v přípravném utkání v Rusku postavil za trenéra Karla Jarolíma. Za jeden ze dvou nejhorších debaklů i neúspěchy z poslední doby podle něj kouč nemůže. Připsal je jednak individuálním chybám, ale také tomu, že současná generace v národním celku na víc nemá.

"Jestli máme chuť se prát za trenéra? Myslím, že určitě. Je to trenér národního týmu. Všichni sem jezdíme, abychom reprezentovali jak trenéra, tak národní tým. Jestliže se budeme bavit o třech gólech Ruska, které dostaneme po individuálních chybách, tak těžko něco shodíte na trenéra. Tam bych příčinu neviděl," řekl novinářům Brabec.

"Nehrajeme dobře, není to ideální, ale musím říct za všechny hráče, že se všichni snažili vymáčknout maximum. Všichni bojovali. Když se vrátím k zápasu s Ukrajinou (1:2), o to víc nás sráží, že jsme dostali v nastavení gól na 1:2. O to hůř se z toho zvedáme," připomněl Brabec čtvrteční domácí prohru v úvodním utkání Ligy národů.

Reprezentace prohrála čtyři z letošních šesti duelů. Podle Brabce národní celek prostě v současné chvíli na evropskou elitu nemá. "Už bychom si měli uvědomit, že éra Kollerů, Nedvědů je asi pryč. Oni by hráli v Lize národů ve skupině A, my těžce bojujeme o to, abychom byli ve skupině B. Je mi to hrozně líto, protože jsem součástí toho kádru a určitě bych si přál být lepší hráč. Ale když člověk vidí individuální kvalitu, musíme si přiznat, že jsou na tom líp. Nechci říct, že výsledek je odraz reality, beru ho jako trošku krutý. Ale herní projev třeba ano," mínil Brabec.

"Jsou prostě lepší, není se za co schovávat. To je prostě dnes realita. Nevím, jestli jsou nějaké jiné způsoby, jak to z nás dostat. Asi, bohužel, není kam sahat. Věřím, že se na dalším srazu pokusíme zvednout," dodal stoper tureckého Rizesporu.

Sebevědomí chybí

Ačkoli Tomáš Koubek patří k nejlepším brankářům ve francouzské fotbalové lize, v národním týmu má za sebou dva hodně nepovedené zápasy, ve kterých nefungovala obrana. Gólman Rennes byl u debaklů 0:4 s Austrálií a 1:5 s Ruskem. Ačkoli připouští, že je to ubíjející, jako fackovací panák se necítí.

"Tak bych to neřekl. Takhle to neberu. Vždy se jako první snažím najít chybu u sebe. I když objektivně si myslím, že bylo těžké ty góly dnes chytat," řekl Koubek po utkání novinářům. "Brankářské řemeslo je o tomhle, jste tam sám a ten poslední, který to může zachránit. Je to těžké. Pět gólů je hrozných. Mám to štěstí, že s klubem hraji už v pátek a budu moci na to rychle zapomenout. Ale moc dobře mi není. Budu se snažit pracovat dál, abych dostal další šanci," dodal šestadvacetiletý gólman.

Hlavní problém viděl v sebevědomí a důrazu v pokutových územích. "Největší rozdíl byl v sebevědomí. Rusům se navíc povedl vstup do utkání, u všech míčů byli první a pak se to kumulovalo. Rozhodlo se to ve vápnech. My byli slabí v obou a Rusové to trestali," konstatoval Koubek.

Odmítá, že by byl problém v nasazení. "Není to o motivaci. Když se podíváte na čísla ze zápasu s Ukrajinou, tak máme stejná běžecká čísla jako soupeř, stejné sprintové náběhy, ale je to o kvalitě, technice a o rychlosti. V tom ztrácíme a víme o tom," prohlásil Koubek.

"Je to realita, zápasy nám ukázaly zrcadlo. Dnes to byla více sestava z ligy a kluci viděli tu rychlost, kterou se dnes hraje. Pro všechny je to rána, ale také realita. Nemáme individuality jako Konopljanku a Jarmolenka, kteří umí sami rozhodnout zápas. My musíme pracovat jako celek a ani to se nám nedaří. Děláme chyby," uvedl.

"Máme impulz a chuť ukázat, že není pravda, co se teď kolem nás děje. Ale pak se po osmi minutách stane chyba a soupeř jde sám na branku, za chvíli znovu. To můžete mluvit, řvát, srážet se jak chcete, ale už to nejde," dodal.