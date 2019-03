Byl k ničemu. Pavelka z branky kanárkům nadšený nebyl

Záložník David Pavelka se prvního reprezentačního gólu dočkal paradoxně proti slavné Brazílii. Fotbalista turecké Kasimpasy ale ze své branky neměl tak velkou radost, protože domácí nakonec senzační poločasové vedení neudrželi a "Kanárkům" v přípravném utkání podlehli 1:3.

"Samozřejmě proti Brazilcům asi moc gólů dávat nebudu já ani ostatní kluci. Takže je to příjemné, ale z pohledu týmu to nemělo moc efekt. Asi jsem dával jiné důležitější góly, které měly nějaký větší význam," řekl Pavelka novinářům.

V 37. minutě otevřel skóre přízemní střelou. "Nebyl jsem úplně rozhodnutý, ale pak jsem si uvědomil, že těm obráncům asi neuteču, když jsem viděl, jak jsou rychlí. Ten balon hezky skákal, tak jsem to zkusil a zapadlo to tam," popsal Pavelka.

V národním týmu se trefil až při 20. startu. "Já jsem říkal, že v posledních zápasech mi to viselo ve vzduchu. Už v Lize národů proti Slovákům a i na Ukrajině. I v Turecku ne že bych měl smůlu, ale těch šancí mám dost a nepadá mi to tam. Teď jsem si říkal, že by to tam mohlo padnout," uvedl sedmadvacetiletý středopolař.

Podle něj Češi v prvním poločase pětinásobné světové šampiony zaskočili. "Myslím, že jsme jako tým zvládali vysoký blok s napadáním a měli z toho nějaké brejkové situace. Kdybychom ještě jeden brejk dotáhli, tak by se ten zápas třeba vyvíjel jinak. Ale zase nutno říct, že to nebylo jenom střídáním. Brazilci samozřejmě na to po poločase zareagovali a trošku styl hry změnili. Kvalitu pak samozřejmě prokázali," řekl Pavelka. "Jestli to oni podcenili, je to jejich problém, ale my to měli využít víc a dát jim třeba ještě jednu branku navíc," dodal.

Litoval, že Roberto Firmino srovnal už v 49. minutě po chybě obránců Thea Gebre Selassieho a Marka Suchého. "To byla škoda. Kdybychom ještě chvíli vydrželi, tak oni by třeba chtěli tu hru víc otevřít a možná by tam těch brejkových situací bylo víc. Samozřejmě jsme jim to tam trošku darovali a oni tyhle situace trestají," upozornil Pavelka.

Překvapila ho komorní atmosféra na stadionu v Edenu. "Byl plný dům, ale lidi se asi přišli hlavně podívat. Jsme rádi, že bylo plno. Po Anglii (kvalifikačním debaklu 0:5) jsme cítili závazek aspoň tím výkonem se odvděčit nebo omluvit. Atmosféra byla trošku komornější, než jsme asi čekali, ale to my neovlivníme. Jsme rádi, že byl plný stadion, to není vždycky. Myslím, že si to všichni užili nakonec," konstatoval Pavelka.