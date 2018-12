Čas na odplatu! "Lvíčata" vyzvou katy z předchozího cyklu

Fotbalová reprezentace do 21 let zná své soupeře pro kvalifikaci na mistrovství Evropy v roce 2021. V šestičlenné základní skupině čtyři je mj. čekají soupeři, kteří jim zhatili postup na nadcházející šampionát v Itálii v červnu příštího roku. O postup se opět utkají s Chorvatskem a Řeckem, za kterými skončily naposled třetí, dále se Skotskem, Litvou a San Marinem. ME se uskuteční v Maďarsku a Slovinsku.

Nový trenér "lvíčat" Karel Krejčí nebude zřejmě s vylosovanými soupeři spokojen. Vždyť reprezentanti do 21 let dostali od postupujících Chorvatů na jejich půdě pětigólový příděl. Doma je sice porazili 2:1, ale k postupu jim výhra stejně nestačila. Také Řekům mají fotbalisté co vracet. S ním v minulém cyklu neuhráli ani bod po porážkách 0:3 venku a 1:2 v domácím prostředí.

Los ve švýcarském Nyonu přisoudil Česku ještě jednoho soupeře, se kterým se utkal v minulé kvalifikaci, tím je San Marino. S ním je ale plný bodový zisk v obou případech povinností. Skotsko a Litva byla do skupiny nalosovány ze čtvrtého respektive pátého koše.

Zejména duely na půdě Skotů budou důležité, neboť ti dokázali v minulém cyklu porazit v obou případech Nizozemce a zabránili jim tak v postupu na nadcházející evropský šampionát, i když sami v kvalifikační skupině obsadili až čtvrté místo.

Kvalifikovat se na mistrovství Evropy do 21 let v roce 2021 bude o to obtížnější, že šampionát uspořádají Slovinsko a Maďarsko. Ubylo tedy jedno postupové místo. Jistotu na ME si zajistí vítězové skupin a pouze dva nejlepší týmy z druhých míst. Žádná dodatečná baráž se hrát nebude. Termíny kvalifikačních duelů se "lvíčata" teprve ještě dozví.