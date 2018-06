Čeká nás jiný fotbal, varuje Suchý před africkým soupeřem

Obraně české fotbalové reprezentace chyběl v utkání proti Austrálii její vůdce Marek Suchý. Ze hry ho pár hodin před výkopem vyřadily silné bolesti zad. Český kapitán už ale absolvoval celý pondělní trénink a věří, že na středeční přípravný zápas proti Nigérii bude plně připraven.

"Dávám se dohromady, vypadá to dobře. Ještě mám den, tak to snad odejde úplně. Je to na dobré cestě," komentuje svůj zdravotní stav Marek Suchý.

Hráč, kterému k návratu napomáhá i rehabilitace v zázemí rakouských lázní, hovořil také o propadáku proti Austrálii. "Bylo to hrozné, ale ve fotbale se tohle stává. Vyříkávali jsme si to, bavili jsme se o tom s trenéry. Ta porážka pořád bolí, ale trénujeme a snažíme se naladit na pozitivnější notu. Už myslíme na další zápas a těšíme se na něj, protože máme co napravovat," uvedl bývalý hráč pražské Slavie.

Z Rakouska si na chvíli odskočil do Brna, kam se vydal i se spoluhráčem Vladimírem Daridou. Oba se měli aktivně zúčastnit exhibice pořádané Lubošem Kaloudou, Suchý však vinou zraněných zad sledoval zápas pouze z lavičky. "Měli jsme to domluvené dopředu. Ale mrzelo mě, že jsem kvůli těm zádům musel jen koukat. Bylo to hezké. Hlavně jsme se potkali s asi 15 kluky, v nimiž jsme v roce 2007 získali stříbro (na mistrovství světa hráčů do 20 let) v Kanadě. S některými jsem se neviděl hodně dlouho," přiblížil stoper Basileje.

Nyní už upírá všechnu koncentraci na středeční utkání proti Nigérii. Pro český tým se jedná o nezvyklého soupeře, se kterým se zatím utkal pouze jednou. "Bude to trochu jiný fotbal, než na jaký jsme zvyklí. Musíme se na ně dobře připravit. Jsou to všichni rychlí a silní hráči, takže když se s nimi budeme přetahovat tělo na tělo, tak to bude těžké. Musíme hrát tak, aby se nedostávali za nás. Musíme hrát kompaktně, zdvojovat a zajišťovat se, aby neměli prostor," nastínil silné stránky účastníka nadcházejícího mistrovství světa Suchý.

Nejvíce z nigerijského týmu zná Ahmeda Musu, se kterým se kdysi utkával v ruské lize. "S Musou jsme proti sobě hodně hrávali, toho znám velmi dobře. U ostatních si nevybavuji, že bychom se někdy potkali, když jsem si tak pročítal jejich soupisku," dodal bývalý hráč Spartaku Moskva.