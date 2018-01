Češi se těší na Slováky: Atraktivní duely. Rivalita je tam pořád

Fotbaloví reprezentanti se po losování nové Ligy národů shodli na tom, že zápasy se Slovenskem budou vzhledem k rivalitě a společné historii sousedních zemí hodně atraktivní. První skupinu v Lize B, ve které je ještě Ukrajina, považují čeští hráči za vyrovnanou s šancemi na vítězství pro všechny tři týmy.

"Každá naše konfrontace se Slovenskem je sledovaná a ani teď to nebude jiné. Vzájemné zápasy budou zajímat fanoušky a vlastně i celou veřejnost. Zkrátka bude to stejné jako například i v hokeji," řekl útočník pražské Sparty Václav Kadlec.

"Souboj se Slovenskem bude hodně atraktivní pro fanoušky. Je dobře, že hrajeme s naším sousedem a bude to blízko. Zápasy budou vyprodané a budou mít výbornou atmosféru. Těším se na ně," přidal záložník Herthy Berlín Vladimír Darida.

Duely s výběrem bývalého federálního partnera budou zajímavé i pro Jana Kopice s Michaelem Krmenčíkem, kteří hrají v Plzni se slovenskými reprezentanty Patrikem Hrošovským a Matúšem Kozáčikem.

"Československá rivalita je tady pořád. Myslím, že se máme na co těšit. Možná se před zápasem s Páťou Hrošovským nebo Kozou (Kozáčikem) hecneme. Nějak to hrotit určitě nebudeme, ale samozřejmě, kdo z toho duelu vyjde vítězně, ten bude mít pak v kabině navrch," uvedl záložník Kopic. "Těším se na to hodně. Bude to zajímavá konfrontace a doufám, že z toho vzejdeme vítězně," doplnil útočník Krmenčík.

Brankář Tomáš Vaclík chce Slovákům vrátit poslední porážku 0:1 z přípravy v březnu 2015. "Pořád je to federální derby a ta rivalita tam je. Já se na něj určitě těším, protože na náš poslední zápas na Slovensku nemám nejlepší vzpomínky, jelikož jsme tam prohráli. Takže jim to chci oplatit," prohlásil gólman Basileje.

Kadlec přiznal, že současnou ukrajinskou reprezentaci nezná tolik jako slovenské mužstvo, Darida z východoevropského protivníka není příliš nadšený. "Ukrajina bude takový hodně nevyzpytatelný soupeř, který bude určitě nepříjemný a možná, že ani ne tak moc atraktivní pro diváky, což je škoda," podotkl sedmadvacetiletý středopolař.

"Českou" skupinu považuje za hodně vyrovnanou. "Věřím, že společně se Slovenskem bychom se mohli i poprat o vítězství ve skupině. Ta je vyrovnaná a šance mohou mít všechny tři týmy. Asi bude záležet na dané formě a jak týmy přistoupí k jednotlivým zápasům," konstatoval Darida. "Budou to vyrovnané zápasy, což odpovídá tomu, že byly všechny tři týmy před losováním zařazené do League B," doplnil Kadlec.

Liga národů nahradí přípravné zápasy a je i dodatečnou kvalifikaci na Euro 2020. Nová soutěž má celkem čtyři ligy a jejich skupiny se odehrají na podzim. Vítězové postoupí do vyšší ligy, poslední naopak sestoupí. Nejlepší celky v Lize A si v červnu 2019 zahrají Final Four.

"Líbí se mi, že se bude o něco hrát. Ne, že by se v přátelácích o nic nehrálo, ale nemělo to takový náboj. Teď bude motivace větší," řekl Kopic. "Tady půjde o koeficient, o body, o postup do další fáze či o postup na mistrovství Evropy. Věřím, že se nám bude dařit a všichni si tuto soutěž oblíbíme," dodal Vaclík.