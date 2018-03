Cesta do Číny? Šeterle ji řešil s Dočkalem, poletí se přes noc

Ačkoli zkušený záložník Bořek Dočkal není v nominaci fotbalové reprezentace na přípravný turnaj v Číně, aby se aklimatizoval v novém angažmá ve Philadelphii, pro manažera národního týmu Jaromíra Šeterleho byl důležitým konzultantem při plánování cesty. Šeterle těžil z jeho zkušeností při cestách do Che-nan Ťien-jie, kde Dočkal ještě nedávno působil.

"Hodně jsme se cestou zabývali, aby byl režim co nejpřirozenější pro organismus hráčů. Konzultoval jsem to i s Bořkem Dočkalem. Chtěli jsme letět už v úterý ráno, ale on říkal, ať to raději posuneme, abychom přiletěli do Číny v ranních hodinách," řekl Šeterle na dnešní tiskové konferenci. "Poletí se přes noc, máme upravenější letadlo, aby hráči měli co největší komfort a mohli se prospat. Počítáme, že první den budou unavení, ale mělo by to urychlit aklimatizaci," dodal.

Vzhledem ke složitým vízovým procesům do Číny nahlásil na ambasádu už 20. února hned 48 hráčů. "Ale stejně jsme zjistili, že tam někdo chybí. A kdyby teď v derby dal někdo čtyři góly a rozhodli jsme se ho povolat, tak by bylo skoro nemožné to vyřešit," připustil Šeterle.

Do nominace se nakonec nedostal Dočkal, který jako jediný má s Čínou zkušenosti. "S Bořkem komunikujeme, teď dlouho nehrál ostrý zápas. Začíná v novém působišti a bude potřebovat čas na to, aby se s novým prostředím sžil. Přesto říkal, že kdyby bylo potřeba, že s námi rád poletí. To je pozitivní," řekl trenér Karel Jarolím.

Pro něj půjde o jednu z posledních možností, jak tým připravit na podzimní Ligu národů. I proto chce pracovat s hráči jako Patrik Schick a Matěj Vydra, kteří pro poslední srazy nebyli k dispozici.

"Matěj není úplně zdravotně v pořádku, přesto jsme ho dali do nominace, protože ho chceme vidět. Patrikovi teď chybí herní praxe, ale do budoucna by na něm mělo mužstvo stát, proto v nominaci je. Věřím, že když přijde do nového prostředí, tak by mu to mohlo psychicky pomoci," prohlásil Jarolím.

Přál bych si konkurenci jako v bráně

Zatím ho příliš nestraší, že se na jaře příliš nedaří útočníkům. Vedle Schicka zdravotní potíže přerušily střeleckou produkci i Vydrovi a Michael Krmenčík zatím hledá podzimní formu. "I špičkovější hráči jako Cristiano Ronaldo si projdou někdy horším obdobím. My budeme dělat vše pro to, aby za nás odehráli zápasy kvalitně a pak si to třeba přenesli do klubu," řekl Jarolím.

Velké dilema ho čeká na brankářském postu, kde jsou všichni tři gólmani Tomáš Vaclík, Jiří Pavlenka a Tomáš Koubek ve velmi dobré formě. "Přál bych si, abychom na každém postu měli konkurenci, jako je tomu u brankářů," zasnil se kouč.

Do čínského Nan-ningu letí mužstvo s cílem co nejlépe se připravit na Ligu národů. K tomu má posloužit i síla soupeřů, zejména Uruguayců, dvojnásobných mistrů světa a patnáctinásobných šampionů Jižní Ameriky.

"Úkol jsem žádný nedostal, ale zejména Uruguay je velmi kvalitní soupeř na to, abychom si ověřili, jak na tom jsme. Útočné duo Luis Suárez, Edinson Cavani mluví samo za sebe. Bude to kvalitní prověrka před Ligou národů. Je to přípravné utkání, ale přikládám tomu velkou váhu," dodal Jarolím.